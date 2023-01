LDA diventa una statua di cera al Madame Tussauds/ Ammicca a Kim Kardashian e…

Amici 22 di Maria De Filippi, LDA vola a Londra: il viaggio itinerante prima di Sanremo 2023

Mentre si avvicina il via al Festival di Sanremo 2023 e quindi il suo debutto sanremese, LDA diventa una statua di cera e incontra Kim Kardashian a Londra. Sembra incredibile. Accade nel mezzo di un viaggio nel cuore del Regno Unito, che il vincitore mancato di Amici 21 di Maria De Filippi per il volume di stream su Spotify Italia, si concede nelle festività a cavallo tra il Santo Natale 2022 e l’Epifania 2023. Da Piccadilly Circus, a London Eye, il giro itinerante tra le bellezze naturali e culturali nella capitale del Regno Unito diventa l’occasione di un’esperienza formativa per il concorrente più atteso di Sanremo 2023, tra i 28 Big ammessi alla kermesse sulla canzone italiana.

E tra una visita e l’altra, dove un pensiero rivolto al rivale ad Amici 21, Alex Wyse, farebbe pensare ad un possibile duetto all’orizzonte, LDA visita il museo delle cere.

Trovatosi al Madame Tussauds di Londra, quindi, si lascia immortalare tra le Instagram stories, mentre posa immobile, quasi come a voler sembrare a sua volta una delle statue di cera del celebre museo dedicato alle personalità di spicco nel mondo. Che il Justin Bieber italiano ambisca a diventare una statua di cera, per l’influenza esercitata con la sua musica made in Italy, non si direbbe un’ipotesi azzardata e neanche un sogno irrealizzabile. Anche perché LDA ha ampiamente dimostrato, nel giro di poco più di un anno, a partire dal debutto TV come concorrente ad Amici 21 datato settembre 2021, di avere il giusto temperamento per superare sfide che si direbbero impossibili. Nonostante la mancata vittoria, ad Amici 21, LDA ha segnato la storia de talent, registrando un record che é ancora oggi imbattuto. Il cantautore pop di Napoli raggiunge in tempo più veloci, nella storia di Amici, il disco d’oro e il disco di platino con un singolo, Quello che fa male.

LDA “flirta” con Kim Kardashian

E da Londra, gli aggiornamenti non finiscono qui. Perché il giovane Big di Sanremo 2023, poi, al museo delle ceri ammicca alla statua di cera di Kim Kardashian, quasi come a dirsi tentato dalla bellezza mediterranea della star americana in formato Madame Tussauds. “Non aggiungo altro”, scrive sibillino tra le ultime Instagram stories, l’ex Amici, per poi rivolgersi con ironia alla statua venerata della sexy Kim-. Grazie per avermi chiesto una foto. Sei unilissima”.

Chissà, quindi, se la vera Kim Kardashian vorrà replicare al giovane figlio d’arte di Gigi D’Alessio, ambasciatore della musica napoletana nel mondo.

