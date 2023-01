LDA: dopo Quello che fa male, “Quello che fa bene”/ Le reazioni degli ex Amici

LDA dà annuncio del nuovo album, prima di Sanremo 2023: succede dopo Amici 21…

L’attesa per i fan é finita, così come ora fa sapere lui stesso, LDA, prossimo Big al debutto promosso a Sanremo 2023. Si tratta del countdown al tanto atteso rilascio del nuovo e secondo album in cantiere, per il cantautore 19enne di Napoli e figlio terzogenito di Gigi D’Alessio, dopo il debutto TV ad Amici 21 di Maria De Filippi. Il talent lo presentava ai fruitori di musica e ai telespettatori come nuova promessa della musica made in Italy dandogli la chance di promuovere nel piccolo schermo il rilascio di alcuni inediti. Quello che fa male, il primo inedito lanciato ad Amici 21, gli ha permesso di raggiungere un record storico, ancora oggi imbattuto: LDA é il primo, nella storia del talent, di 22 anni tra le 22 edizioni di Amici di Maria De Filippi, a raggiungere le certificazioni FIMI di disco d’oro e disco di platino con un solo singolo, per l’appunto Quello che fa male. E riattivatosi su Instagram, sulla scia della grande attesa dei fan per il rilascio della sua nuova musica in cantiere, anche in vista di Sanremo 2023 -dove concorre per il titolo della “Canzone italiana” con Se poi domani- LDA pone fine al countdown.

Ebbene sì, attraverso un post condiviso sul profilo ufficiale Instagram, Luca D’Alessio in arte LDA annuncia la data di rilascio del nuovo album, la cui tracklist contiene tra gli altri brani la canzone autobiografica sanremese, Se poi domani: “QUELLO CHE FA BENE ” il mio primo vero album sarà fuori il 17/02 (17 febbraio 2023, ndr) – svela il 19enne nella caption del post rivelatorio-. Link in bio per il Pre-Save. Aaah, poi, un’altra cosa… Potete Pre-salvare anche ” Se Poi Domani ” il mio brano in gara a Sanremo 2023 sempre cliccando il link in bio o nelle storie”.

Web in tilt per Quello che fa bene: la svolta Pop di LDA piace agli ex Amici

Dopo il singolo e record storico di Amici 21, Quello che fa male, arriva quindi l’album di LDA per Columbia Records Italy (Sony Music Italy), Quello che fa bene. Un annuncio che, viste le annesse entusiaste reaction del web, conferma Quello che fa bene come il più atteso tra gli album previsti per i concorrenti di Sanremo 2023, nel nuovo anno. E tra le annesse reaction del web, al Big announcement pre-Festival di LDA, non mancano quelle di ex Amici di Maria De Filippi. Tra gli ex Amici 20, Aka7even, che potrebbe stringere con LDA un duetto alla serata delle cover di Sanremo 2023, scrive via Instagram al concittadino: “Vola vita mí!”. Il rivale amico ad Amici 21, Albe, lancia a LDA due emoticon a forma di una colomba pasquale e un cuore. Poi, l’altro rivale amico ad Amici 21, Alex Wyse, destina al giovane Big di Sanremo 2023 un cuore rosso. E queste sono le sole reaction degli ex Amici, tra le innumerevoli risposte di consenso, congratulazioni e auguri per il nuovo traguardo rivolti ora al cantautore più rappresentativo della Generazione zeta nonché Pop Idol che abbraccia più generazioni, LDA.

