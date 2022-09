LDA duetta con Albe al Webboh Fest/ “Cado” manda il web in tilt!

Amici 21, LDA primeggia con Albe al Webboh Fest: si conferma la collaborazione

Può dirsi il fenomeno pop di Amici 21 di Maria De Filippi, vista la popolarità raggiunta con la sua partecipazione al talent -dove tra gli altri traguardi é diventato detentore del record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia di Amici, con un singolo, Quello che fa male- e ora LDA spopola tra i trend e thread di Twitter, complici un suo compagno di avventura al talent, Albe, e Webboh.

Il motivo dell’impennata di interazioni social che ora si registra per l’hashtag del nome d’arte di Luca D’Alessio, con la complicità dello pseudonimo di Alberto La Malfa? I due ex Amici 21 sono apparsi, nella serata del 9 settembre 2022, in una diretta condivisa da Webboh su Instagram di un evento gratuito, che ha accolto tra gli altri ospiti speciali, sul palco, alcuni volti di spicco in musica della Generazione Z. Si tratta del Webboh Fest, il Festival in diretta alle 21 presso Piazza della costituente a Mirandola (Modena). Un evento di fine estate 2022, che ha registrato picchi di audience social di oltre 2mila utenti spettatori su Instagram, complice proprio la partecipazione di LDA e il rivale amico Albe, il secondo allievo cantante ad Amici 21 ad aver conseguito il primo disco d’oro in carriera con il singolo Millevoci dopo Luca, per poi vedersi ultimo classificato tra i finalisti nell’ordine di arrivo della finale del talent, a cui tra l’altro non é stato neanche promosso il figlio di Gigi D’Alessio.

Nonostante non abbiano potuto spiccare alla finale di Amici 21 come avrebbero sperato i fan, però, LDA e Albe hanno unito le forze a talent concluso, registrando una canzone insieme, che i due rivali amici hanno presentato in anteprima sul palco del Webboh Fest, mandando il popolo del web in visibilio.

LDA e Albe: trapela il presunto titolo del brano in duetto, dopo Amici 21

A dare per primi l’annuncio della collaborazione in atto, erano stati i diretti interessati in una recente diretta social condivisa con i fan, dove LDA e Albe intonano i versi della loro prima canzone incisa insieme, una ballad emozionante pop e dalle influenze hip hop, valorizzata da lyrics profondi che trattano non solo di amore e delusioni, ma anche un tema impegnato e molto a cuore a LDA, quello degli attacchi di panico. Una condizione che accomuna il vissuto del figlio di Gigi D’Alessio a molti, soprattutto giovani coetanei. Stando a quanto emerge dai commenti, perlopiù di consenso, che il web rilascia in queste ore a margine della diretta Webboh Fest, il nuovo brano di Albe e LDA porta non a caso il titolo di Cado.

Ma non é tutto. La diretta del Webboh Fest sta spingendo l’esercito dei fan di LDA e Albe a condividere in massa le performance del Justin Bieber italiano e figlio di Gigi D’Alessio e l’amico cantautore pop. Tanto che su Twitter ora spopolano gli spezzoni in formato video delle performance che LDA e Albe hanno registrato sulle note dei singoli che compongono la track-list dei primi album eponimi in carriera, Bandana e Scusa di LDA, Giravolte e Millevoci di Albe.

Insomma, dopo Amici 21 può dirsi inarrestabile il fenomeno POP di LDA unitamente al successo di Albe , mentre cresce l’aspettativa generale per la collaborazione del duo in cantiere.



