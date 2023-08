LDA e Aka7even lasciano l’Italia?/ Gli ex Amici cognati partono per Ibiza e..

Amici, LDA e Aka7even atterrano a Ibiza: le storie rivelatrici

Reduce dalla conquista di Lisbona, che alla Giornata mondiale della Gioventù lo ha consacrato come il fenomeno pop made in Italy della “Gen Z”, LDA sceglie di restare all’estero, volando ancora una volta lontano dall’Italia. Così come lui stesso rende noto tra le nuove Instagram stories, il figlio d’arte che Gigi D’Alessio ha avuto dall’ex moglie storica Carmela Barbato é atterrato per un viaggio itinerante nel cuore della più ambita metà vacanziera made in Spagna, Ibiza, dopo aver fatto breccia nei cuori di oltre 70mila giovani nel mezzo di un milione di pellegrini tra gli spettatori presentatosi all’evento portoghese promosso dalla Chiesa cattolica.

Amici: LDA e Aka7even diventano un duo?/ La reunion insinua il dubbio

Tra le nuove storie rivelatrici condivise con il web, infatti, l’ex concorrente ad Amici 21 ed ora tra i più affermati cantautori rappresentativi della Generazione zeta in Italia si lascia immortalare in una serie di stati mentre si geolocalizza a Ibiza e non é in solitaria. Perché insieme a lui, nel nuovo viaggio itinerante all’estero, dal motivo misterioso, figura anche l’ex Amici 20, Aka7even.

LDA, mamma Carmela Barbato é commossa: "Sono orgogliosa di te.."/ Il messaggio

Con LDA e Aka7even, figurano le rispettive fidanzate Galluccio…

I due giovani cantautori originari di Napoli sembrano essere ormai inseparabili, complice anche il rapporto di parentela che i due hanno suggellato come cognati, in quanto fidanzati delle sorelle Miriam e Francesca Galluccio.

Insieme a LDA e Aka7even, intanto, si lasciano geolocalizzare sempre sul re dei social, proprio le sisters Galluccio. Tutti particolari che farebbero pensare che il viaggio a Ibiza sia in realtà il frutto dell’idea di concedersi una vacanza all’insegna del relax di lusso all’estero, da parte del quartetto formato dai cantautori ex Amici e le influencer aspiranti fashion designer di Napoli.

Amici, LDA: web in tilt per il debutto alla Giornata Mondiale della Gioventù/ La reazione di Rudy Zerbi

Intanto, sempre via social trapelano le immagini di una reunion musicale registrata da LDA e Aka7even e, per l’occasione, i due ex Amici intonano uno dei successi del momento, Tango di Tananai, e la vecchia hit Amore amaro di Gigi Finizio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA