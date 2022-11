LDA e Albe, Cado é dedicata ad un’ex?/ “Anche se fa male, ti rialzi e…”

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA e Albe segnano la svolta pop-drill con Cado: a chi é dedicata la bop?

Avanza incontrastato il successo di Cado, il nuovo singolo degli ex Amici 21, LDA e Albe, che nasce come un esperimento musicale del pop con influenze drill e che fa da story-telling di una storia d’amore. La svolta pop-drill fa imporre i due cantautori, da giorni, tra i trend musicali del momento sulle principali piattaforme musicali. Sulla piattaforma di ascolti in streaming Spotify Italia il duo Amici 21 é la più alta new-entry nella playlist Generazione zeta, dove i summenzionati artisti concorrono con l’imponente Wax di Amici 22 e il nuovo inedito Turista per sempre e l’altra giovane icona NDG con Fuori. Mentre, su YouTube Italia, Cado segna inoltre un traguardo da record! Lo scorso 14 novembre 2022, data del rilascio del video, Cado si imponeva nella Top 30 su YouTube Italia tra le tendenze per la musica. E in queste ore, ad oltre una settimana dal rilascio del video, l’influenza del trend Cado resiste e persiste, tanto che in data odierna 23 novembre 2022 si impone alla #22 tra le tendenze per la musica, senza schiodarsi dalla Top 30 di YouTube Italia! E c’é chi, tra i fedeli fan di LDA e Albe -sulla scia della polemica in corso contro Amici- si chiede intanto a chi sia dedicata la canzone pop del momento e se essa sia ispirata ad un’ex fiamma, da parte dei due cantanti. Una risposta, intanto, arriva direttamente dal cantautore di Napoli e il collega di Brescia.

LDA e Albe svelano la storia d’amore di Cado

In occasione di una round interview promozionale per il singolo Cado, con la stampa, a cui prende parte Il sussidiario.net, LDA e Albe rispondono a vari quesiti generali, senza rilasciare troppi particolari quando sono incalzati sulla storia a cui é ispirata la canzone, seppur definendo Cado una canzone d’amore. “Io ho scritto Cado in pieno flusso basandomi su ricordi e sensazioni generali vissute in passato” rivela Albe-. “Non l’ho dedicata a una persona particolare ma ho racchiuso e confluito tutto. Possono essere delle immagini e sensazioni istantanee non vissute realmente ma che mescolo nella verità”. Per Albe il significato del titolo é la forza del brano: “Quando cadi la cosa più bella è quando riesci ad alzarti con le tue forze più forte di prima. Sarà scontato ma è così.”. E LDA ricorda l’idea avuta all’origine della collaborazione rispetto alla sua esperienza di una storia amore naufragata: “Perché non raccontare anche quando si cade in amore? Quando una persona cade sono due le scelte: o si decide di restare a terra a piangere, oppure, anche se fa male ti rialzi ma prima o poi passa. A tutti capita avere delusioni in amore e sembra che il mondo ti cada addosso, ma si deve per forza andare avanti”. E mentre Albe fa parlare di sé anche per un duetto realizzato con Cristina D’Avena in Tazmania e il gossip di una sospetta rottura con Serena Carella, che diventava la sua fidanzata ad Amici 21, si fa sempre più incessante la voce di una possibile partecipazione di LDA a Sanremo 2023.

