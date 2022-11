LDA e Albe, Cado salta l’oro e diventa disco di platino?/ Il post che sorprende

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA e Albe spopolano con il singolo Cado: i traguardi

Tra un’intervista promozionale e l’altra, tra cui quella rilasciata a Il sussidiario.net, LDA e Albe si godono il successo di Cado, di cui ora circola online l’immagine di un preannunciato disco di platino. Tra i traguardi raggiunti con il nuovo rilascio, il duo di Amici 21 si impone nella Top5 della playlist Generazione zeta su Spotify Italia, dove Cado supera quota 500mila stream. Ma non solo. A diversi giorni dal rilascio del singolo, dell’11 novembre 2022, e dopo il caricamento in rete del video ufficiale datato 14 novembre 2022, il video di Cado non si schioda ancora tra le tendenze su YouTube Italia. In data odierna, 29 novembre 2022, il video di Cado é ancora tendenza, alla #29 tra le tendenze su YouTube Italia, persistendo quindi tra i trend musicali e aggiudicandosi così un nuovo record: resiste tra le tendenze per la musica da circa 15 giorni, e quindi da almeno due settimane! Un traguardo importante per il duo di ex concorrenti di Amici 21, che molto presto potrebbe conseguire la certificazione di disco di platino FIMI. Tra le Instagram stories, Albe tagga LDA a corredo di un’immagine che preannuncerebbe il salto di qualità di Cado direttamente allo status di disco di platino, senza previa certificazione FIMI di disco d’oro: “Quello che vorrei accadesse”, si legge come dicitura riportata per iscritto sull’immagine sibillina postata da Albe e con tanto di tag di LDA, di quello che può dirsi il sogno custodito nel cassetto e il pensiero sotto l’albero dell’imminente Natale, voluto da Albe. Che LDA sia anche lui già desideroso della certificazione di platino per Cado non sarebbe un’ipotesi azzardata.

Amici 2022, Ascanio sorprende Generazione Zeta/ Sfida Spotify vs LDA e Albe, NDG..

LDA e Albe verso la nuova certificazione di vendite FIMI, in duo?

Il figlio di Gigi D’Alessio ha ad oggi conseguito un disco di platino raggiunto nel minor tempo record nella storia di Amici, con il singolo Quello che fa male, dopo aver raggiunto con lo stesso singolo il primo disco d’oro, per poi aggiudicarsi di recente il disco d’oro con il singolo estivo Bandana. Albe, invece ha ad oggi conseguito un disco d’oro con Millevoci.,

Amici 22: Federica Andreani vs Cricca, gara inediti Radio Zeta/ Il verdetto premia..

Dunque, viene facile pensare che Albe non veda l’ora di conquistarsi il primo disco di platino, con al suo fianco, il rivale amico di Amici 21, LDA.

LEGGI ANCHE:

LDA replica agli hater, dopo Amici 21/ "Sono fortunato, ma non un figlio di.."

© RIPRODUZIONE RISERVATA