LDA e Albe insieme, dopo Amici 21/ “Ci vediamo al cinema”: l’annuncio é social!

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA e Albe stringono le forze: la novità tra le Instagram stories

Dopo aver fatto breccia nei cuori dei telespettatori prendendo parte ad Amici 21 di Maria De Filippi, a talent ultimato LDA e Albe lanciano la crasi che potrebbe segnare una loro collaborazione, “LDALBE“. Reduci dalla condivisione via social di una canzone dal titolo Cado, una ballad emozionale, introspettiva e che tratta il delicato tema degli attacchi di ansia che sta molto a cuore a LDA, i due ex talenti della scuola di Amici tornano a parlare al web. L’occasione é un nuovo intervento online di coppia che si registra tra le Instagram stories, dove i due sembrano voler annunciare il primo passaggio verso il rilascio di un nuovo progetto che li vedrebbe protagonisti.

“Ne abbiamo fatto una migliore, segui i passaggi”, é il messaggio sibillino di una prima storia di LDA, a cui segue poi un link che sembra rimandare al “pre-save” di un nuovo materiale, dal titolo “Ci vediamo al cinema”. Che sia la soundtrack di un film, o semplicemente un singolo in duetto con Albe?

LDA e Albe verso Sanremo 2023? L’indizio social dopo Amici 21

Si fanno sempre più insistenti, intanto, le voci che vedrebbero alcuni ex allievi al talent di Amici 21 di Maria De Filippi in procinto di segnare un debutto nel ruolo di concorrente a Sanremo 2023, il quarto Festival diretto e condotto da Amadeus. E non é azzardata l’ipotesi che il duo LDA e Albe, o meglio la crasi “LDAlbe”, possa prendere parte all’atteso evento.

“Volevamo fare un po’ di hype, ma sí ci abbiamo provato… volevamo fare quelle robe lì… alla Zuckerberg devi scoppiare!”, dichiarano i due tra il serio e il faceto, sempre tra le nuove Instagram stories a cavallo tra Halloween e Ognissanti. “Adesso ve la canto pure”, spoilera poi ancora Albe, scherzosamente. Ma non é tutto. Perché all’alba della giornata del 1° novembre 2022, in cui ricorre la festività di Ognissanti, Albe e LDA condividono una storia corredata da “fiorellini” che sembra rimandare alla città dei fiori che ospita la kermesse di Sanremo: “Countdown dell’uscita su Bereal, fiorellini”, si legge a corredo della story, con tanto di link che lancia la crasi del duo “Bere.al/LDAlbe”.

E una domanda sorge ora spontanea: quale novità all’orizzonte vede protagonisti LDA e Albe?











