LDA e Albe presentano il nuovo singolo Cado/ Spunta la data del rilascio

Amici 21 di Maria De Filippi, Albe e LDA rilasciano il nuovo singolo in duetto

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 intraprendendo un percorso di studi nel canto ad Amici 21 di Maria De Filippi e in queste ore LDA e Albe tornano al centro dell’attenzione mediatica, per il rilascio del nuovo singolo.

Reduci dalla realizzazione del duetto, concretizzato sulle note di una ballad evocativa dal titolo Cado, che a poche ore dalla condivisione via social é diventata virale nel web finendo per mandare in visibilio i fan degli ex Amici 21, LDA e Albe tornano ad aprirsi agli internauti sul loro progetto in cantiere. Riattivatisi su Instagram, tra le stories di LDA, gli ex Amici 21 si fanno ritrarre in queste ore mentre sono nuovamente insieme e la loro reunion ha un obiettivo ben preciso. LDA esorta Albe a presentare il loro “pezzo”, con tanto di link per il pre-save, incorporato nella story. I due appaiono entusiasti all’idea che si faccia sempre più vicino il rilascio del loro nuovo singolo. E all’apertura del link, si viene a conoscenza di ulteriori particolari dell’imminente rilascio. La pubblicazione di Cado, il nuovo singolo di LDA in duetto con Albe, é prevista per il prossimo 11 novembre 2022 e per la data fissata gli ex Amici 21 hanno pensato ad un evento da registrarsi con la collaborazione dei loro rispettivi fandom, in quel di Napoli. Di cosa si tratta?

LDA e Albe preparano un evento a Napoli, in vista del rilascio di Cado

Nel link messo in circolo dagli ex Amici 21 emerge una particolare nota di Sony Music Italy, che é la casa discografica che ha arruolato il figlio di Gigi D’Alessio, LDA, dopo il successo che il cantautore 19enne di Napoli ha raggiunto prendendo parte alla scorsa edizione del talent show di Maria De Filippi. “IL NUOVO SINGOLO FUORI IL 11/11. PRESALVALO/PRE-AGGIUNGILO ORA PER AVERE LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE AD UN’ESPERIENZA SPECIALE A NAPOLI.- si legge quindi nella comunicazione diramata da Sony-. COMPILA IL FORM NELLA PROSSIMA SCHERMATA E RICORDATI DI CONTROLLARE TUA EMAIL IL 2/11. Dichiaro di avere almeno 14 anni e di voler ricevere

informazioni da Sony Music sui suoi artisti.

Confermo di aver preso visione della Informativa sul trattamento dei dati

personali”. Questo, dopo che i due giovani cantautori pop hanno lanciato un link ipertestuale al grido di “Ci vediamo al cinema”, indirizzando i fan verso il social Bereal, dove ad attendere i supporter vi é il profilo “LDALBE” del duo di ex Amici 21, per la promozione di Cado. Una novità che intanto divide il web, tra chi si dichiara entusiasta di essere accettato tra gli amici di LDA e Albe su Be-real e chi invece, non disponendo del social, farebbe fatica a seguire i nuovi aggiornamenti dei cantautori.

Non ci resta, quindi, che attendere il rilascio di Cado, per saperne di più.

