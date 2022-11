LDA e Albe, rottura con Maria De Filippi?/ “Ecco perché non siamo ospiti ad Amici…”

Amici di Maria De Filippi, LDA e Albe si sbottonano sul talent e la regina di Canale 5: l’intervista a Rds next

Possono dirsi i vincitori mancati di Amici 21, per ciò che concerne i dati di stream e ascoltatori su Spotify Italia, e, intanto, LDA e Albe tornano a parlare del talent che li ha resi celebri mentre é in corso una polemica piuttosto accesa che li coinvolge. L’occasione che i giovani beniamini dei fruitori di musica hanno per tornare a parlare pubblicamente é un’intervista concessa a Rds next, dove – tra le altre dichiarazioni – i due fanno luce sul loro status sentimentale.

Mentre i cantautori pop sono impegnati nel mezzo della promozione che segue al rilascio del loro singolo in duetto, Cado (che tra gli altri traguardi é ai vertici nella playlist Generazione zeta di Spotify Italia) c’é chi – tra i telespettatori attivi nel web – lamenta che loro non siano tra gli ospiti calendarizzati ad Amici di Maria De Filippi, a differenza di altri ex Amici, come gli ex Amici 21 Luigi Strangis e Alex Wyse. E, incalzati su Maria De Filippi e la mancata ospitata TV ad Amici 22 in corso, mentre il loro singolo si impone come una bop sulle piattaforme musicali digitali e in radio, quindi LDA e Albe si sbottonano senza filtri. “Il più affezionato a Maria, tra i due? Mezzo mezzo“, fa sapere sibillino, Albe.

LDA e Albe replicano, indirettamente, alla polemica web su Amici 22

I rapporti di Lda e Albe con la regina di Canale 5 resterebbero improntati sulla stima reciproca, nonostante la mancanza di contatti frequenti tra i giovani e la consorte di Maurizio Costanzo, ora che il cantautore di Napoli ha un contratto con Columbia Records (Sony Music Italy) e Albe fa parte della Warner Music Italy: “Quando sai che una donna é impegnata…eviti di chiamarla, figurati se lei pensa a LDA, noi...”, dichiara, poi, tra il serio e il faceto il figlio di Gigi D’Alessio. I motivi della mancata ospitata del duo ad Amici 22, tanto dibattuta nel web in questi giorni? “Ospiti già programmati. Da Amici ci dicono ‘Se ci sarà spazio e tempo, volentieri'”, puntualizza infine Albe al secolo Alberto La Malfa.

Insomma, per il momento il duo di Cado non figura tra gli ospiti TV di Amici 22 in calendario. Ma non si esclude la possibilità che il 19enne napoletano e il 23enne bresciano possano registrare un'ospitata, al talent che li ha resi celebri, in futuro.











