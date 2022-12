LDA e Albe, single o fidanzati dopo Amici?/Con Serena “Stallo” “É difficile quando..”

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA e Albe si raccontano senza filtri: lo status sentimentale

Mentre avanza incontrastato il successo del nuovo singolo Cado, che sancisce la loro collaborazione dopo la partecipazione ad Amici 21 di Maria De Filippi, LDA e Albe tornano a raccontarsi, anche sullo status sentimentale. L’occasione che ha di parlare di sé il duo della ballad d’amore del momento, dalle vibes pop-drill e dal successo in termini di streaming che persiste nella Top 5 della playlist Generazione zeta su Spotify Italia, dopo il rilascio del singolo dell’11 novembre 2022, é un’intervista di coppia concessa a Radio Zeta. Incalzati -tra le altre domande- ai microfoni del gruppo radiofonico rappresentativo della Generazione zeta facente capo a Rtl 102.5, LDA e Albe paleserebbero di non vivere una situazione sentimentale stabile e ben definita, sulla scia della storia d’amore che cantano in Cado, che non vuole avere fine. Come svelano gli ex Amici 21, nell’intervento radiofonico, la canzone che suggella il duetto viene concepita come il flusso di coscienza di una storia d’amore in comune. Dopo che il figlio di Gigi D’Alessio ha ammesso di essere un single nel mezzo di una frequentazione in corso e il collega cantautore bresciano non ha sconfessato il gossip che lo vede protagonista di una crisi con la fidanzata conosciuta al talent, Serena Carella,una domanda sorge spontanea sui due: che LDA e Albe si siano scoperti innamorati della stessa persona? Dal suo canto Albe vive una fase sentimentale di “stallo” e il cantautore di Napoli, senza snocciolare la sua situazione personale, si direbbe sentimentalmente sulla stessa lunghezza d’onda, o almeno rispetto allo status della lovestory a cui é ispirata Cado: “siamo finiti per scrivere la stessa storia senza dirci nulla” fanno sapere gli autori di Cado, per poi lasciare intendere che il duetto nasca come un flusso di emozioni maturate sulle rispettive storie d’amore che viaggiano in parallelo: “Quando sei tanto innamorato, tanto preso, è molto difficile”, aggiunge LDA.

Come nasce la collaborazione degli ex Amici, LDA e Albe

Cado é ciò che resta di una sorta di dipendenza affettiva vissuta tra alti e bassi, una relazione in cui si fa fatica a guardare la realtà dei fatti, ovvero che si é disposti a tutto per l’altro, anche a costo di farsi del male. I due ex Amici 21 hanno dato vita a Cado per puro caso, trovandosi insieme a scrivere una strofa a testa, per una collaborazione inaspettata, e non prevista in agenda: “Io e Luca stavamo facendo una session e dopo, alle 2 di notte, io mi sono messo al pianoforte e lui ha scritto delle barre. Passata mezz’ora ci siamo ritrovati e c’erano due strofe e una bozza di ritornello. Abbiamo aperto una diretta Instagram ma non sapevamo che il pezzo sarebbe uscito”, spiega quindi come nasce tecnicamente la collab, Albe. Il bresciano insieme a LDA, intanto, festeggiano tra i nuovi traguardi il titolo di tendenza per la musica raggiunto su YouTube Italia e la cifra di oltre 500mila ascolti conseguiti su Spotify Italia, che vedono Cado collocata nella Top5 della pregevole playlist Generazione zeta.

