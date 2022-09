LDA e Albe spopolano dopo Amici 21/ Spunta il teaser del duetto: web in tilt!

Amici 21, LDA e Albe uniscono le forze in un duetto Pop

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio del canto intrapreso ad Amici 21 di Maria De Filippi, dove tra i banchi della celebre scuola hanno stretto un’amicizia indissolubile e raggiunto dei traguardi importanti in giovane età, nell’industria musicale, e ora uniscono le forze sulle note della loro prima canzone, si tratta di Albe e LDA. Può dirsi la notizia POP del momento quella che in anteprima assoluta ha dato la coppia di ex Amici 21 tramite il profilo TikTok di Albe, in una diretta condivisa nel cuore della notte a cavallo tra il 3 e il 4 settembre 2022: in condivisione con i loro follower i giovani talenti della musica made in Italy, che in tempi record ad Amici hanno raggiunto il disco d’oro certificato FIMI con i rispettivi singoli Millevoci e Quello che fa male -con LDA che ha battuto il record per il disco di platino raggiunto nel minor tempo nella storia di Amici con il fortunato singolo di debutto- hanno anticipato da uno studio a voce nuda un teaser di quella che si preannuncia essere la loro canzone.

“Dimmi di te, dimmi di quello che pensi, dimmi di cosa hai bisogno… che di sicuro mi accetti per come sono fatto, per come siamo fatti”, canta un inedito intenso Albe nella canzone in tandem con LDA, che lascia spazio poi al pre-rec della sua voce puramente POP: “Il suo volto e gli occhi addosso e giocavamo a tris…”. Quella che si preannuncia essere la nuova canzone in studio di Albe e LDA potrebbe rivelarsi motivo per i due ex Amici 21 per un rientro al talent di Maria De Filippi in occasione del debutto di Amici 22, la nuova edizione del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi in partenza domenica 18 settembre 2022 su Canale 5. Che al duo Albe e LDA la regina degli ascolti TV di casa Mediaset possa riservare un ruolo speciale e/o magari un’ospitata promozionale, ad Amici 22?

Dopo gli importanti consensi di pubblico e critica raggiunti con la loro partecipazione ad Amici 21, i due cantanti vantano un notevole seguito via social, tanto che in queste ore spopolano in rete le immagini della loro collaborazione registratasi in studio. E non mancano i commenti social di chi, tra gli internauti, si dichiara al settimo cielo per il nuovo duo del Pop: “A Settembre Maria inviterà Albe e Lda a cantare questo featuring pazzesco e Mattia Zenzola sarà dietro quel banchetto a cantarla a squarciagola”, si legge in una reaction su Twitter al duetto. Mattia Zenzola potrebbe confermarsi ai casting il primo tra i nuovi allievi di Amici, ad Amici 22, dopo il ritiro da Amici 21 subito per un infortunio al piede.

