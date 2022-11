LDA e Albe: un duo dopo Amici?/ “Cado é la svolta pop-drill, non saremo J-Ax e Fedez”

Amici 2021 di Maria De Filippi, LDA e Albe a cuore aperto sulla collaborazione: “Un duetto non un duo, ma l’esperimento di svolta”

Prosegue senza freni il successo per LDA e Albe, che dopo il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 2022 di Maria De Filippi esercitano con Cado una notevole influenza nell’industria musicale made in Italy. Tra un traguardo e l’altro che segnano in questi giorni, a partire dal rilascio dell’11 novembre del nuovo singolo Cado, i due ex Amici 21 trovano modo e tempo di raccontarsi in una round-interview volta alla promozione della nuova creatura musicale, che per molti tra i fan dei cantautori potrebbe preludere alla fusione del cantautore di Napoli con il collega di Brescia in un duo nuovo di zecca. Un’ipotesi quella di un progetto musicale a due più duraturo, rispetto ad una collab per un featuring, che si direbbe di probabile concretizzazione complici il titolo di trend tra le prime 30 tendenze per la musica su YouTube registrato dal video, il raggiungimento di oltre 100mila stream su Spotify Italia, l’entrata diretta nella TOP30 “Alta rotazione” -la playlist che accoglie le canzoni dal maggiore volume di stream sulla piattaforma di streaming negli ultimi 30 giorni. Ma, incalzati dalle nostre domande e quelle della stampa generale, in una videodiretta su Zoom presieduta da Ivonne Ucci, capo ufficio-stampa di LDA, nel mezzo della promozione di Cado quest’ultimo e il rivale amico Albe sembrano voler anticipare che potrebbero tornare a collaborare, con il secondo che poi precisa che loro non si fonderanno in un duo. Almeno non nell’immediato. Che sia uno scioglimento sul nascere come duo? A quanto pare gli ex Amici hanno avuto l’idea di una collaborazione che definiscono “un figlio“, e la condivisione dell’amore nutrito per la musica ha dato vita al duetto. Il singolo, scritto a prima firma da LDA e Albe, finalizzato dal co-autore Alessandro Caiazza e prodotto da Steve Tarta, é la conferma che i due ex Amici esercitano una notevole influenza dal punto di vista musicale e, complici tra gli altri traguardi i dati di stream che vedono Cado imporsi come primi classificati tra gli ex Amici 21 nell’Alta rotazione, i due possono dirsi i vincitori mancati della scorsa edizione del talent, in quanto avanti persino al vincitore effettivo Luigi Strangis, su Spotify Italia. Eppure, se da una parte LDA e Albe si dicono i vincitori morali di Amici 21, dall’altra il figlio di Gigi D’Alessio ci dice che tende a badare relativamente ai dati di stream e alle classifiche in genere che darebbero benefici e soddisfazioni importanti, ma momentanee.

LDA e Albe: Cado é tendenza su YouTube/ Il traguardo del video

Preferisce lasciarsi ispirare dal mito del padre Gigi D’Alessio e la sua carriera artistica, segnato da un lungo percorso in salita che consacra il cantante di Mon amour come una delle personalità di spicco del pop made in Italy e ambasciatore della musica napoletana non solo Italia, ma nel mondo: “Grazie mille – esordisce ringraziandoci, quando gli facciamo notare che con il contributo artistico volto all’intrattenimento, in poco tempo, lui sia riuscito a salvare il pop in crisi, in tempi sempre più duri tra pandemia di Coronavirus e la guerra Russia-Ucraina, per poi proseguire tracciando un consuntivo sugli esordi della sua carriera-. Non voglio fare un discorso di streaming perché se dovessimo parlare in stream, sicuramente io e Albe siamo i vincitori morali di Amici. Peró la musica insegna che gli stream in realtà non fanno l’artista, perché altrimenti Pulcino Pio dovrebbe essere il migliore di sempre. Sono tanto contento che sono riuscito ad arrivare a tante persone, per me è un onore, ma ho sempre guardato all’esempio di papà”. Per LDA, quindi, l’importante, ad Amici 21, non era vincere la coppa ma parteciparvi per l’inizio di un percorso di crescita personale e artistico, per cui non vive male la mancata vittoria del talent. Questo, nonostante i dati di ascolti lo diano per favorito con Albe nella competizione della scorsa edizione del talent di Maria De Filippi.

Amici 2022, Wax e Claudia ritorno di fiamma?/ Federica e Piccolo G più vicini...

Che possano, quindi, scoprirsi lui e Albe i protagonisti di un nuovo duo in musica o comunque di un progetto come quello che per anni ha visto fondersi J.Ax e Fedez? A rispondere al nostro quesito é, poi, l’altra metà della mela di Cado, Albe: “Credo che, dato che siamo comunque agli inizi, per quanto abbiamo appena fatto un talent e siamo degli emergenti un po’ datati, ora no, ognuno si fa la sua strada da solo, ci si fa le ossa e poi non lo so”.

Eppure, in prospettiva dei live LDA tour che lo attendono a Milano, Roma e Napoli nel 2023, LDA anticipa di aver invitato Albe sul palco minacciando di mettere in crisi il loro rapporto qualora l’altro non voglia cantare con lui dal vivo, Cado. La collaborazione, dal punto di vista dei live, quindi, proseguirà per gli ex Amici 21. Ma come nasce il duetto? I cantautori hanno condiviso l’idea di realizzare una canzone in un momento di interscambio avuto a Roma, con LDA che avrebbe subito il fascino di alcuni accordi di pianoforte di Albe, a cui il figlio di Gigi D’Alessio ha dato una melodia, per poi cambiarla a più riprese, tanto da fare spazientire il compagno.

LDA e Albe, arriva la première video di Cado/ "L'amore é trasparente come l'acqua"

Come nasce il duetto di Cado? La svolta di LDA & Albe post-Amici 21 di Maria De Filippi

I due ex Amici ammettono, infatti, di aver concepito la canzone come un figlio, anche se l’idea primordiale della collab é nata spontanea con i due che si sono dati mezz’ora a testa per scrivere una prima bozza per poi trovarsi una strofa ciascuno e LDA aveva anche l’incipit del ritornello. Il ritornello -ammettono – lo “abbiamo scritto in due” e la canzone é nata come in un parto seguito ai 9 mesi di gravidanza: “Sono in tutto 9 le versioni che abbiamo di Cado”. E non é mancato un momento di crisi, dove il duetto ha rischiato di cadere con una rottura di equilibrio: Albe ammette di aver messo in difficoltà LDA, quando ad un certo punto della collab ha chiesto al rivale amico di cambiare un’intera strofa della canzone: “Sono un rompipa**e e lui é un umile, il suo pregio“. LDA ha accettato la sfida e, mettendosi al servizio di Albe, é riuscito a sorprendere il bresciano: “Quando ho sentito la strofa mi sono detto ‘wow'”, fa sapere Alberto La Malfa. Il difetto e il pregio di Albe? Per Luca D’Alessio, il rivale amico é “una trottola”, irriducibile e inarrestabile, “una cosa positiva”. Ma Albe “sa come sconfortarti, quando ti dici che farai qualcosa di grande”. Che sia un pessimista? Si direbbe di no, eppure…E manca il difetto di LDA, secondo Albe: “É un disorganizzato! Sa organizzarsi solo quando la cosa gli garba, tipo quando c’é da mettere in piedi una serata speciale”.

Cado, il figlio primogenito del duo “LDAlbe”, é il flusso incondizionato e spontaneo di esperienze intimiste dei due ex Amici 21, ma é anche l’occasione di un esperimento musicale. La svolta “pop-drill“, come fanno sapere nel mezzo della promozione del singolo. LDA ammette di essere stato influenzato dal drill-love e le sue vibes americane di risonanza internazionale, anche se la canzone con Albe nasce come una semplice bozza piano e voce. Poi “abbiamo aggiunto la batteria”. Albe gli fa eco: “E a LDA ho detto, facciamolo l’esperimento pop-drill…che ce ne frega”. Ma cos’é l’ingrediente drill che la fusione LDAlbe regalano con Cado? La drill è un genere musicale, sottogenere della musica trap, nata nel South Side di Chicago intorno alla fine degli anni 2000. Essa è caratterizzata tendenzialmente da testi nichilistici, un uso frequente di auto-tune sulla voce e da beat con sonorità trap. Insomma il cantautore di Napoli, LDA, e il collega di Brescia, hanno dato vita ad un sound del tutto nuovo con Cado, che parla d’amore in modo giusto e sano alla “Generazione zeta”, e quindi in primis ai giovanissimi, senza rinunciare alle atmosfere del sound d’oltreoceano.

E il coraggio dimostrato dagli ex Amici 21, di darsi alla svolta musicale influente che ora li vede protagonisti, sta già raccogliendo i primi frutti… Chissà, quali nuove sfide riserverà agli ex Amici 21, il destino.

💜🎶Questa é la pop-ballad per antonomasia, del duo perfetto tra gli ultimi dei superstiti romantici. Tradotto in slang-Italian: #Cado by #LDA fting #Albe é una #BOP! 💥

P.S.: Debutta ora alla #20 tra le tendenze per la musica, su YouTube! pic.twitter.com/ubkjFoFu8y — Serena Granato (@SerenityG_90) November 11, 2022













