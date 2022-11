LDA e Albe, un duo dopo Amici?/ Le reazioni di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli a Cado

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA e Albe diventano un nuovo duo in Cado: la collaborazione spopola ovunque

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 con la competizione nel canto che li ha visti contrapporsi ad Amici 21 di Maria De Filippi, e ora LDA e Albe uniscono le forze nel duetto di Cado, riscuotendo successo e consensi. E, tra i commenti nel web, dei supporters e non dei due ex Amici 21, c’é chi non troppo velatamente approverebbe la formazione di un vero e proprio duo “LDAlbe” nell’industria della musica italiana, a margine del rilascio di quella che può definirsi la traccia più Pop della stagione musicale 2022/2023 made in Italy. Ma che ne pensano Rudy Zerbi e Anna Pettinelli?

Con il traguardo di oltre 100.000 ascolti in streaming, il titolo di trend nella Top20 delle tendenze per la musica YouTube, il debutto del video musicale al Cinema The Space di Napoli in un evento gratuito aperto ai fan, il singolo di LDA in collaborazione con Albe, Cado, a pochi giorni dal rilascio dell’11 novembre 2022 può dirsi il fenomeno pop del momento. Alle ore 11:34 di domenica 13 novembre 2022, mentre i fan del duo ingoiano il rospo della smentita dell’ospitata TV di LDA e Albe prevista ad Amici 2022 nella puntata domenicale odierna, Cado si impone come un trend, alla #23 tra le tendenze per la musica su YouTube con il solo video dell’audio della traccia. Ma non solo. Come rende noto la casa discografica che arruola il figlio di Gigi D’Alessio, la Columbia Records Italy (Sony Music Entertainment Italy), Cado dei rispettivi ex allievi di Rudy Zerbi e Anna Pettinelli ad Amici 21, Luca D’Alessio in arte LDA e Albe al secolo Alberto La Malfa, si aggiudica inoltre la cover “Pop 2.0” su Amazon Music e la cover “Generazione zeta” su Spotify Italia! Un successo travolgente quello che sta registrandosi per la “bop” dell’anno, scritta da LDA e Albe insieme ad Alessandro Caiazza e prodotta da Steve Tarta.

E, mentre i traguardi di Cado si direbbero destinati a moltiplicarsi, in vista del rilascio del video musicale del nuovo singolo, si registrano degli importanti consensi social dei fruitori di musica, vip e non, per il papabile nuovo duo del Pop. “Bomba!” , esclama Rudy Zerbi sotto uno dei post promozionali di Cado, postati su Instagram dall’ex allievo LDA. Tuttavia, non pervenuti si direbbero invece i commenti online di Anna Pettinelli, ex insegnante di Albe ad Amici 21, ricordata dai telespettatori per le critiche avanzate a LDA a suon di “Sembri un Gigi 3.0.” e ancora: “Sei un 40enne nel corpo di un 18enne, scrivi cose scontate e le canti in modo scontato. Dall’inizio dell’anno non mi hai mai sorpreso, non mi sorprendi neanche nella scrittura. Nelle cose che scrivi si vede che la tua scrittura è limitata, il vocabolario è limitato, di moderno non c’è niente, testi puerili e i temi un po’ ruffiani. In questi sei mesi di scuola non ho capito molto di te, non ho capito dove vuoi andare, certo Zerbi non ti ha aiutato, ti ha invecchiato, mai qualcosa di moderno, per me rimani un punto di domanda”. E non non si faceva mancare la replica di LDA, al talent show di Amici 21: “Non credo che una persona come me che scrive di separazione, di ansia, di malattie e di tanto altro, sia scontato. Io ho parlato di tantissime cose nelle mie canzoni, in ogni caso io credo che ogni artista sia speciale. Se io faccio venire un ospite a casa mia, non cambio tutto l’arredamento per compiacere quella persona. Questo sono io e non ho intenzione di cambiare“.

Il web approva in pieno Cado: la collaborazione di LDA e Albe é pop allo stato puro!

Tuttavia, i fruitori della musica, tra i più comuni mortali internauti, per la stragrande maggioranza ora promuovono a pieni voti l’idea di “Cado” del duo di Amici 21, una ballad puramente Pop dove la spontaneità dei sentimenti la fa da padrona, ergendo il cantautore di Napoli e il collega di Brescia ad ultimi tra i superstiti romantici. “Voi due cosa siete!”, scrive qualche utente, e a fare eco poi gli altri messaggi di consenso web: “Sono immensamente fiero di voi, avete creato qualcosa di straordinario… Ovvero la vostra collaborazione”, “Due ragazzi talentuosi, genuini, vi meritate il meglio. Spaccate davvero”.

Che, sulla scia del successo di Cado, LDA e Albe possano quindi formare un vero e proprio duo in musica? Chissà… Di certo non si escludono tra i due “rivali amici” di Amici 21, delle nuove collaborazioni, anche in prospettiva di un possibile debutto a Sanremo 2023.













