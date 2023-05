LDA é ancora disco d’oro dopo Sanremo 2023/ Il nuovo traguardo dell’ex Amici 21

LDA raggiunge un nuovo traguardo di vendite FIMI, dopo il successo ad Amici 21 e il debutto a Sanremo 2023

Il più giovane tra i Big di Sanremo 2023, LDA, si aggiudica un nuovo traguardo, ossia il disco d’oro con il singolo sanremese Se poi domani, dopo il successo raggiunto ad Amici 21. Al talent show di Maria De Filippi, in qualità di concorrente cantautore di Amici Luca D’Alessio in arte LDA metteva a segno un record storico, rimasto imbattuto: il figlio d’arte dell’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, é il primo ad ottenere un disco d’oro e un disco di platino certificati FIMI con un singolo, “Quello che fa male”, nella storia di Amici di Maria De Filippi. E, nonostante la mancata vittoria del talent show, il “vincitore morale” di Amici 21 registra all’ormai concluso Festival della Canzone di Sanremo 2023 un doppio traguardo. Il figlio d’arte raggiunge la promozione al Festival con un brano a sua prima firma, il singolo apripista, Se poi domani, estratto dal “primo vero album” dopo l’eponimo LDA, Quello che fa bene, che alla 18esima settimana di competenza annuale in certificazioni di vendita -secondo i dati FIMI aggiornati all’8 maggio 2023- conquista il primo disco d’oro.

Se poi domani, quindi, si aggiudica la certificazione di vendita di almeno 50mila copie vendute sin dalla data del suo rilascio sanremese. Un traguardo importante quello targato FIMI (Federazione dell’industria musicale Italiana), che il premiato Lda condivide con fierezza, via Instagram stories, insieme ai genitori Gigi D’Alessio e l’ormai ex moglie Carmela Barbato, e il fedele esercito di fan attivi online per sostenere il cantautore 20enne. Questo dopo l’ospitata da special guest di Luca allo Stadio Diego Armando Maradona dell’amata città di Napoli, che ha benedetto il club biancoazzurro della city partenopea verso il terzo scudetto storico di calcio SERIE A.

LDA raggiunge le 50mila copie vendute, con…

Con quella di LDA, inoltre, salgono a 19 le

proposte sanremesi che ottengono le certificazioni di vendita FIMI, tra dischi d’oro e di platino, per i 28 Big partecipanti a Sanremo 2023:

– 4 dischi di platino (400.000 copie vendute) per Cenere, singolo sanremese di Lazza;

-3 dischi di platino (300.000 copie) per Supereroi di Mr Rain e Due Vite di Marco Mengoni;

-2 dischi di platino (200.000 copie) per

Il Bene Nel Male di Madame, Tango di Tananai;

-1 disco di platino (100.000 copie), per

Due di Elodie, Made In Italy di Rosa Chemical, Splash di Colapesce e Dimartino

Duemilaminuti di Mara Sattei, Alba di Ultimo, L’Addio di Come_Cose, Furore di Paola & Chiara;

– 1 disco d’oro (50.000 copie), per Polvere di Olly, Mare Di Guai di Ariete, Mostro di gIANMARIA, Un Bel Viaggio di Articolo 31,

Vivo di Levante,.Parole Dette Male di Giorgia e Se Poi Domani di LDA.

