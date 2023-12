LDA e Andrea D’Alessio: “Ci odiamo?”/ La verità della famiglia allargata di Gigi D’Alessio é virale, a Natale

LDA torna ad attivarsi via social, a Natale 2023: i post rivelatori

Sulla scia del peso della grande assenza dal Festival di Sanremo 2024 in arrivo, Luca D’Alessio in arte LDA torna ad emozionare il fedele fanbase, con l’altro erede di Gigi D’Alessio, Andrea D’Alessio. E l’occasione é un intervento social che LDA registra via Instagram stories in complicità con il fratello acquisito, Andrea D’Alessio. Luca D’Alessio e Andrea D’Alessio hanno in comune il padre d’arte, ossia l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo Gigi D’Alessio, in quanto il primo dallo pseudonimo LDA é il figlio terzogenito di quest’ultimo e la ex moglie storica Carmela Barbato, e il secondo é il figlio unico del papà famoso e la ex fiamma Anna Tatangelo.

Eppure, al di là del gossip delle malelingue tra gli internauti nel web che vedrebbero la famiglia allargata di Gigi D’Alessio vivere in un clima di tensioni, i due fratelli acquisiti rompono il silenzio social spezzando i pregiudizi nel mezzo delle vacanze tra il Santo Natale 2023 e l’Epifania 2024.

Andrea D’Alessio e LDA si mostrano vicini

“Ciao amori, vi dico la verità… ieri mi sono goduto il cenone, la famiglia e tutto però …volevo farvi tanti auguri di buon Natale… passate questo Natale con le persone che amate …mangiate assai- fa sapere LDA, tra un post e l’altro pubblicato via Instagram stories, prima di apparire alla registrazione di un video tra le stories di Andrea e dopo aver confermato ai fan l’assenza a Sanremo 2024-, e niente statemi bene… vi voglio tanto bene”. Tra una specialità culinaria e l’altra, poi, LDA attenziona la minestra napoletana natalizia, fatta in casa: “Con tutto il rispetto Guaglió, a minsestr’ ‘e Natale non si passa Annanz’ …Ci sono delle cose così buone, ma così buone e a domanda mia é perché si mangiano solo a Natale… Perché la minestra di Natale si mangia a Natale?”. E in una storia sul profilo Instagram, Andrea D’Alessio si lascia immortalare insieme al fratello acquisito LDA, mentre i due condividono lo stesso tetto della casa con terrazzo a vista mare a Napoli, spezzando ufficialmente il preconcetto dell’astio tra loro: “Dicono che ci odiamo…ma cosa?”.

