LDA e Angelina Mango, insieme sul palco / Gli ex Amici conquistano Radio Zeta Future hits Live: la scaletta

LDA e Angelina Mango conquistano Radio Zeta Future Hits Live: il traguardo live, dopo Amici 22

Entrambi caposcuola un TV del team dei figli d’arte tra i concorrenti uscenti del talent di Amici di Maria De Filippi, LDA e Angelina Mango sono entrambi ufficializzati nella set-list del Radio Zeta Future Hits Live. Si tratta dell’evento promosso da Radio Zeta, la radio rappresentativa della nuova generazione dei nati a cavallo tra il 1997 e il 2012, la Generazione zeta, on air su Radio Zeta e il gruppo player nazionale RTL 102.5, e in streaming online sul sito web RTL.102.5 play. L’evento atteso per il prossimo sabato 10 giugno vede, tra gli altri artisti ospiti sul palco, l’ex Amici 21 e recordman di Amici per il disco d’oro e il disco di platino FIMI raggiunti in tempi più veloci nella storia del talent show con il singolo Quello che fa male, LDA, e la seconda classificata ad Amici 22, Angelina Mango. Il primo é il cantautore figlio d’arte di Gigi D’Alessio e la seconda é la figlia d’arte dell’ex lead voice dei Matia Bazar, Laura Valente, e il compianto poeta Pino Mango, morto in seguito ad un infarto rivelatosi fatale.

Ben oltre le critiche che li tacciano di raccomandazione nell’industria musicale made in Italy, perché figli di artisti famosi, quindi, LDA (al centro del gossip con Miriam Galluccio) e Angelina Mango si preparano a farsi valere al celebre evento come rappresentanti della nuova generazione, e i due ex Amici non sono i soli tra le special guest previste.

La set-list dell’evento Radio Zeta Future Hits Live

Così come annunciato in un post via Instagram, dal profilo ufficiale di Radio Zeta la set-list dell’evento previsto presso il sito Centrale del Foro Italico (Roma), prevede:

ACHILLE LAURO, ALFA, ANGELINA

MANGO, ANNALISA, ARIETE, ARTICOLO 31, Blanco, BORO BORO, BRESH, ELETTRA LAMBORGHINI, le ex Amici ELODIE e EMMA, FABIO ROVAZZI, FEDEZ, FRANCESCA MICHIELIN, GAZZELLE, GEOLIER, l’ex Amici IRAMA, LAZZA, LDA, MADAME, MAHMOOD, MARA SATTEI, MATTEO PAOLILLO, MR. RAIN. E ancora ORIANA SABATINI, ORIETTA BERTI, PINGUINI TATTICI NUCLEARI, RHOVE, RKOMI, ROCCO HUNT, ROSA CHEMICAL, ROSE VILLAIN, SANGIOVANNI, TANANAI, TOMMASO PARADISO, TONY EFFE!”

Il live event, Radio Zeta Future Hits Live, é previsto in onda a partire dalle ore 21:00 , anche su Sky Uno e in chiaro TV su TV8.











