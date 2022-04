LDA e Christian, reunion dopo Amici 21/ Collaborazione top secret?

Amici 21, LDA torna alla sua vita e ritrova Christian Stefanelli

Ha appassionato i telespettatori con il suo percorso di studio avviato ad Amici 21, fino all’eliminazione inaspettata subita dal talent al sesto serale e ora LDA si gode il successo del fenomeno della sua musica Pop e non solo. Così come annunciato da lui stesso ai fan tra le nuove Instagram stories, all’uscita dal talent il 19enne si è mobilitato per rivedere l’ex compagno di studio al talent Christian Stefanelli, con cui aveva legato in modo particolare nella casetta dei talenti di Canale 5. La reunion post Amici 21 tra i ragazzi è avvenuta lontana da occhi indiscreti. “Sto mangiando una pizza a Milano con ‘mio fratello’… non si molla” rende noto il figlio di Gigi D’Alessio, mentre si lascia immortalare tra le stories in una foto che lo ritrae con Christian, al Duomo di Milano e con tanto di mascherina anti-Coronavirus in bella vista, nel rispetto delle regole igieniche per la prevenzione del patogeno. Dà role-model per i giovani, il figlio d’arte tiene a dare il buon esempio per i fan, molti dei quali rappresentano la generazione Z.

Amici 21, LDA primo album: track-list e data uscita/ "Ho visto calore e affetto esagerati..."

Lontano da Amici 22, LDA ha intenzione di recuperare i contati con gli affetti della sua vita, nonostante abbia in agenda già molti impegni di lavoro post-talent, data la sua notevole influenza nell’industria musicale. Il nuovo singolo Bandana ha segnato un debutto importante sulle principali piattaforme musicali, tra cui iTunes (dove ha raggiunto la #2), Spotify (ha raggiunto la #74) e YouTube (la #8 tra le tendenze per la musica) e come LDA fa sapere su Instagram farà parte del primo album di studio del 19enne, che potrebbe rivelarsi eponimo, e quindi titolare con il nome d’arte dell’artista.

LDA e Christian Stefanelli pronti a collaborare in Bandana, dopo Amici 21?

Nel frattempo, si attende il rilascio del video musicale di Bandana, a cui potrebbe prendere parte Christian Stefanelli, dal momento che il cantante e il ballerino si dicono molto vicini e il breaker di hip-hop ha invitato i follower a supportare il nuovo brano, che si candida all’elezione di tormentone dell’estate 2022. In una diretta condivisa su Twitter il 19enne ha annunciato di voler ingaggiare dei ballerini di Amici per il suo primo video post-talent. “Amici mi ha dato la possibilità di essere Luca. Già lo ero fuori, ma non per tutti -ha dichiarato LDA, in una prima intervista post-Amici 21 concessa a Witty tv, sulla scia delle polemiche web sollevatesi sulla sua uscita di scena dal talent-. Questo programma mi ha dato l’opportunità enorme di far conoscere Luca a tantissime persone. Mi ha dato gli amici, persone splendide, mi ha fatto diventare molto più maturo, mi ha dato il senso del lavoro, mi ha migliorato tantissimo come persona e come artista”. Il percorso di Christian ad Amici 21 non è stato facile, con il ballerino che ha subito una crisi personale ed artistica al ritiro del compagno Mattia Zenzola dallo show per infortunio. Tuttavia, “”Non ho rimpianti, sono contento così, e il futuro lo vedo positivo”, ha dal canto suo spiegato Christian, nell’intervista a Verissimo, post-Amici 21.

