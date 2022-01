LDA e Claudio D’Alessio, figli Gigi D’Alessio/ “La mia vita familiare è piuttosto…”

Cinque figli da tre donne diverse per Gigi D’Alessio che, non solo ha costruito una brillante carriera che lo ha portato a diventare uno dei cantautori italiani più amati dal pubblico e dagli addetti ai lavori, ma ha costruito anche una splendida famiglia riuscendo a tenere uniti tutti i figli nonostante non abbiano la stessa mamma. D’Alessio, infatti, è papà di Claudio, Ilaria e Luca, in arte Lda, nati dal matrimonio con Carmela Barbato; è papà, inoltre, di Andrea, nato dalla storia con Anna Tatangelo e del piccolo Francesco, frutto del suo amore con Denise Esposito.

Cinque figli di età diverse che movimentano la vita del cantautore italiano. Claudio e Ilaria sono ormai adulti e hanno una propria vita; Luca, invece, sta provando a costruire la propria inseguendo la strada musicale di papà Gigi e, infine, ci sono Andrea che ha dieci anni e Francesco, nato pochi giorni fa.

Tra i figli di Gigi D’Alessio c’è un rapporto davvero speciale. Molto uniti tra loro, si supportano nelle varie scelte. Claudio, il primogenito, è il primo fan del fratello Luca che, durante il percorso nella scuola di Amici di Maria De Filippi, ha ricevuto un grande in bocca al lupo in occasione del Natale non solo da Claudio, ma anche dalla sorella Ilaria e dal fratellino Andrea. I quattro figli di Gigi hanno così accolto con gioia l’arrivo del fratellino Francesco che è già zio.

Claudio D’Alessio, infatti, ha reso nonno papà Gigi tre volte. Claudio, infatti, è papà di Noemi, nata 15 anni fa dalla relazione con la ex compagna Francesca, di Sofia e Giselle, frutto del suo amore con la compagna Giusy.

