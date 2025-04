Il mondo del gossip non dorme mai e i social network sono sempre pronti a catturare ogni piccolo dettaglio per montare un caso, o forse no. Negli ultimi giorni, su TikTok in particolare si parla di una possibile rottura tra due (ex?) amici, che hanno preso parte insieme ad Amici 21, segnando uno dei momenti più importanti della propria vita. Parliamo di LDA e Luigi Strangis, che ultimamente hanno avuto da ridire sui social. Ma cosa è successo tra i due ex allievi di Maria De Filippi? Facciamo un passo indietro: tutto è nato dall’intervista di Luca D’Alessio, in arte LDA, a Verissimo. Un utente, infatti, ha commentato il video TikTok di LDA, della sua ospitata da Silvia Toffanin, e ha avuto da ridire.

“Essere andato a Sanremo lui che non è arrivato neanche in finale, mentre il vincitore no, non è perché accozzato, no!” si legge in un commento di un utente, che dunque ha avuto da ridire sul successo di Luca D’Alessio, a partire dalla sua partecipazione a Sanremo. Il commento si riferiva appunto alla partecipazione sul palco dell’Ariston di LDA con il brano “Se poi domani”, che lo ha portato al posizionamento al nono posto. Luigi Strangis (vincitore di Amici 21), invece, non è mai stato a Sanremo e il commento dell’utente ha fatto discutere e ha portato alla replica di entrambi i concorrenti ex Amici.

Luigi Strangis risponde al commento di LDA: è rottura tra loro?

LDA, in risposta all’utente che lo aveva accusato di essere andato a Sanremo e di avere successo perché raccomandato, nonostante Gigi D’Alessio, suo padre, abbia più volte spiegato di non aver mai messo nessuna buona parola per il figlio, ha risposto: “Confronta i pezzi su Spotify”. Il giovane cantante si riferiva agli ascolti sulle piattaforme musicali e in particolare a quelli di Spotify: LDA, infatti, ha più del quadruplo di ascolti mensili rispetto al vincitore di Amici nella sua stessa edizione. Il commento di Luca D’Alessio non è stato però apprezzato dall’ex compagno, che ah replicato: “Sotto un video in cui parli d’amore, l’unico commento con la tua risposta è questo. Non è una gara a chi ce l’ha più lungo, Luchì”. I due avranno chiarito dopo la querelle social?