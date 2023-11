LDA e Miriam Galluccio ammiccano al Grande Fratello 2023?/ Il messaggio inaspettato

Amici 21, LDA e Miriam Galluccio strizzano l’occhio al Grande Fratello 2023?

LDA e Miriam Galluccio sono tra i papabili nuovi concorrenti in corsa al Grande Fratello 2023. O almeno questo é il sentiment predominante per l’occhio pubblico attivo nel web, dal momento che il figlio d’arte di Gigi D’Alessio e la fidanzata ufficiale, reduci dal conseguimento del primo anniversario dal loro fidanzamento, svelano la passione in comune per il reality show.

Riattivatasi via Instagram story, l’influencer e aspirante fashion designer si lascia immortalare mentre assiste alla nuova puntata di Grande fratello 2023, mentre é in dolce compagnia con il fidanzato fenomeno pop di Amici 21 di Maria De Filippi, come lei di Napoli. E la caption della story, un video che inquadra i due fidanzati spettatori , non nasconde la passione che la coppia nutre verso le dinamiche del gioco nella Casa più spiata d’Italia.

“Io+Luca+sushi+GF=amore“, scrive sibillinamente l’influencer Miriam Galluccio, del suo status di presa visione del Grande Fratello 2023, in coppia con Luca D’Alessio. Che la storia rivelatrice della giovane influencer possa preludere alla conferma di un ingaggio della coppia attiva sul re dei social, intanto, non si direbbe un’ipotesi azzardata. La produzione di Grande fratello 2023, dopo l’ultima new entry nel gioco della Casa di Marco Maddaloni, potrebbe infatti attenzionare Miriam e LDA tra i candidati vip per un ingresso nel reality show, e ingaggiarli.

LDA si prepara per il ritorno in TV?

Nel frattempo, intanto, reduce dalla Partita del Cuore per La Toscana LDA é a grande richiesta dell’occhio pubblico attivo nel web la special guest -per la quota ex Amici – più attesa tra gli ospiti in studio ad Amici 23 in corso, tra i featuring dei duetti nella gara cover di Sanremo 2024 e anche come protagonista tra le sfide a squadre di Ciao Darwin 9. Che il figlio d’arte di Gigi D’Alessio sia prossimo ad un nuovo debutto televisivo, anche in coppia con la dolce metà Miriam Galluccio, potrebbe quindi confermarsi molto presto tra le ipotesi non azzardate, a prima firma Il sussidiario.net.













