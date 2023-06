LDA e Miriam Galluccio: ex o ancora fidanzati?/ Rotto il silenzio social

LDA rompe il silenzio social su Miriam Galluccio: esplode il gossip sulla rottura

É il super ospite del Gigi: uno come te ancora insieme, LDA, che, oltre i consensi c per la reunion con il padre d’arte Gigi D’Alessio all’evento di Napoli rompe il silenzio su Miriam Galluccio, diventando virale online. Reduce da un viaggio all’insegna del relax, intrapreso con destinazione la meta dalla bellezza paesaggistica suggestiva di Sharm El Sheikh, LDA e l’ultima fidanzata ufficializzata replicano indirettamente al gossip più virale del momento, via social. Si tratta de tel sospetto generale dell’occhio pubblico, maturatosi nell’ultimo periodo, che LDA e Miriam Galluccio non formino più una coppia, dal momento che per diverse settimane non sono più apparsi insieme in apparizioni pubbliche e online. LDA si stringe a Miriam Galluccio in un mini video che posta nelle nuove Instagram stories, riservando alla influencer un tag con tanto di emoticon a forma di cuore rosso.

Il che sembra essere l’immagine inequivocabile di una secca smentita da parte del cantautore 20enne e l’influencer 21enne a chi li darebbe per una tra le coppie di giovani influencer durate poco. In alternativa, tuttavia, (reduci dalla misteriosa fuga in Egitto) i due giovani potrebbero essersi lasciati, per poi rimanere in ottimi rapporti amichevoli.

Ma non é tutto. Perché, nelle ore di quella che si definirebbe la presunta smentita al pettegolezzo, LDA é virale online anche per le immagini esclusive della sua ospitata all’evento made in Napoli, Gigi uno come te: ancora insieme. Occasione in cui il cantautore 20enne

stringe le forze con il padre d’arte

e organizzatore dell’evento, Gigi D’Alessio, per poi fondersi in una magica alchimia con Alex Britti, in un remix sulle note del brano cult del cantautore capitolino, Oggi sono io.

