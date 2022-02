LDA è record, ma non è tra gli ammessi al serale di Amici 21/ La polemica

LDA, attuale protagonista di Amici 21, è al centro di una polemica social in corso sul talent, che vede i più -tra i telespettatori e suoi fedeli fan- contestare il suo mancato accesso al serale. In occasione della nuova puntata domenicale del talent, il figlio d’arte non è risultato tra i primi concorrenti ammessi al serale dello show in partenza a breve su Canale 5, il che scatena in queste ore le contestazioni dei fan del giovane, via social. Questo, sulla scia di un nuovo record che il figlio di Gigi D’Alessio si è appena aggiudicato su Spotify Italia, che lo consacra come il primo della classe canto dell’edizione del talent in corso.

LDA fuori dal serale di Amici 21: esplode la polemica

In vista del serale di Amici 21 in corso, la nuova nonché 19° puntata del talent -in onda il 13 febbraio 2022 su Canale 5- ha decretato l’accesso alla fase finale dello show per 4 talenti. Si tratta di Alex, Sissi, Michele e Dario, che molti telespettatori -in primis tra i fan di LDA- non si sarebbero aspettati nella rosa dei candidati alla fase finale del talent. Infatti, in queste ore il fanclub di LDA su Facebook muove contestazioni al talent circa la mancata ammissione di LDA al serale, soprattutto alla luce del nuovo record che il figlio di Gigi D’Alessio ha appena conseguito, sbaragliando la concorrenza dei compagni in corsa ad Amici 21.

In puntata, nonostante il record di ascolti raggiunto in questi giorni su Spotify Italia, LDA non è riuscito a raggiungere la vetta della classifica stilata da Emma Marrone per la gara sulle cover, il che ha rappresentato un ostacolo per la sua corsa al serale. Il figlio di Gigi D’Alessio si è classificato penultimo insieme al rivale amico, Albe, rischiando di finire all’ultimo posto e quindi l’eliminazione. A detta di Emma, reduce da Sanremo 2022, LDA avrebbe avuto problemi di fiato per l’agitazione che spesso lo assale sul palco. E il figlio d’arte non ha mai fatto mistero di combattere da sempre contro l’ansia e il panico di cui soffre.

Il record di LDA scatena la polemica del web su Amici 21

Nel dettaglio, LDA ha superato quota 16 milioni di stream con l’inedito Quello che fa male, su Spotify Italia, divenendo così il cantante in corsa ad Amici 21 più ascoltato in assoluto. Un record storico, che scatena tra le reazioni critiche più disparate dei fan del 18enne, in risposta alla mancata ammissione del giovane al serale del talent. “Paga lo scotto del cognome D’Alessio che porta, mi dispiace tanto”; “Mi chiedo come mai non arrivi mai primo ad Amici. Forse noi da casa lo ascoltiamo sbagliando?”; “Fregatene LDA, è fuori dalla scuola il successo, sei bravo e mi piace la tua scrittura”, si legge tra i vari commenti del fandom di Luca D’Alessio.



