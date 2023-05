LDA, é ritorno di fiamma con l’ex Emanuela Pennino? / Lei menziona Gigi D’Alessio e…

Amici 21 di Maria De Filippi, Emanuela Pennino torna a parlare del suocero storico: la mention di Gigi D’Alessio, papà d’arte di LDA

É il vincitore morale di Amici 21 e, intanto, reduce dal debutto festivaliero a Sanremo 2023 LDA torna al centro dell’attenzione mediatica, anche per l’ex Emanuela Pennino. Sulla scia dell’attenzione mediatica che catalizza il rilascio del nuovo singolo estivo, “Granita”, Luca D’Alessio in arte LDA torna al centro del gossip, complice una mention del papà d’arte Gigi D’Alessio di cui si rende protagonista l’ex fidanzata storica, Emanuela Pennino.

Mentre si attende conferma o smentita del sospetto secondo cui il “Justin Bieber italiano” sarebbe in balia di una crisi d’amore con l’ultima fidanzata ufficializzata, Miriam Galluccio, Emanuela menziona “l’ex suocero” mandando in visibilio i fan della coppia che lei formava con il figlio d’arte di Gigi D’Alessio, LDA.

E l’occasione, per l’influencer dalla tinta biondo platino, é un nuovo video pubblicato su TikTok: “Per te nessun gioiello, cena fuori, o altro gesto materiale potrebbe conquistarmi quanto il dedicarmi una

canzone di Gigi D’Alessio”, é la caption che Emanuela Pennino rilascia per iscritto, che correda il nuovo video condiviso con il web in cui lei presta ascolto a Si te sapesse dicerie di Gigi D’Alessio. Un content che, intanto, é virale nei vari social network e desta tra le reazioni più disparate tra gli annessi commenti degli utenti rilasciati dagli internauti, con oltre 2mila like sul solo social cinese.

Web in tilt per il TikTok di Emanuela Pennino

“Proprio la canzone del padre del tuo ex”, commenta un utente sibillino, nel sospetto generale che la giovane sia nostalgica dell’amore vissuto con Luca D’Alessio in arte LDA e il periodo condiviso anche con la famiglia del giovane figlio d’arte dell’ambasciatore della musica di Napoli, nel mondo. La reaction dell’influencer campana? “La buonanima”, commenta altrettanto sibillina, Emanuela, dicendosi quindi non troppo velatamente affezionata allo storico suocero. Che possa presto registrarsi l’ufficializzazione di un ritorno di fiamma tra Emanuela e LDA? La domanda sorge ora spontanea.

Nel frattempo, Gigi D’Alessio si consacra come il grande entertainer di Napoli, con lo show-evento, Gigi Uno come te: ancora insieme.











