LDA e Stefano De Martino insieme sul palco/ “Piano B al Tim Summer Hits…” (VIDEO)

Dopo aver appassionato i telespettatori di Amici 21 di Maria De Filippi, nei rispettivi ruoli di allievo di canto e giudice al serale del talent prodotto e condotto dalla consorte di Maurizio Costanzo, Stefano De Martino e LDA registrano una reunion particolare e particolarmente emozionante per i loro fan. Si tratta di un duetto tra i due artisti originari di Napoli tenutosi sul palco del Tim Summer Hits, l’evento musicale del momento che Stefano conduce in coppia con Andrea Delogu su RaiDue e la cui prima puntata è andata in onda nella prima serata del 30 giugno 2022. Tuttavia alla prima dell’evento, LDA non era presente in scaletta, ma Stefano De Martino per confermare la sua presenza su TikTok ha postato sul noto social un video che lo ritrae mentre accompagna al piano l’esibizione del figlio di Gigi D’Alessio sulle note del singolo che ha reso quest’ultimo tanto amato dai fan, Quello che fa male, che ha raggiunto il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia di Amici di Maria De Filippi.

LDA e Stefano De Martino emozionano il web

L’esibizione dell’inaspettato duo partenopeo è a dir poco emozionante e non a caso è ora virale sui social, tanto che fa incetta di like, condivisioni e messaggi di complimenti per i due artisti campani. “Piano B al Tim Summer Hits”, scrive Stefano De Martino nella descrizione del video che lo ritrae mentre duetta con LDA, sulle note di Quello che fa male, ironizzando quindi sul possibile ruolo di pianista che potrebbe riservargli il Tim Summer Hits qualora la conduzione affidatagli dalla Rai non dovesse ottenere i risultati sperati. E il riscontro positivo sul web è presto raggiunto. “Ma quanto è bello questo video? “, scrive qualche utente a corredo della condivisione del filmato del duo partenopeo.

