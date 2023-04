LDA: “Esistono tanti tipi di amore…”/ Che succede dopo Amici?

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA si prepara per il tour post-talent show

L’amore é Quello che fa bene e può avere varia forma e colore, o almeno questo é il punto di vista maturato da LDA, fenomeno pop ex Amici 21. Può dirsi il vincitore mancato della scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi, per il considerevole volume di riproduzioni in streaming sulla piattaforma di ascolti Spotify Italia che gli hanno consentito di registrare il record storico ad Amici 21 (Luca D’Alessio é il primo artista a conseguire il disco d’oro e il disco di platino, con un singolo, Quello che fa male, nella storia di Amici di Maria De Filippi) e, non a caso, é previsto all’orizzonte per lui il primo LDA live, un altro grande traguardo. Si tratta del tour che attende il “Justin Bieber italiano”, il più giovane tra i Big di Sanremo 2023 nonché figlio d’arte dell’ambasciatore della musica napoletana nel mondo, Gigi D’Alessio, e l’ex moglie storica Carmela Barbato. LDA LIVE” si compone di tre primi appuntamenti ai live concerto di LDA con i fan, in seguito all’evento LDA instore, il tour promozionale di date che ha visto LDA presentare il “primo vero album” dopo l’eponimo.

Quello che fa bene: l’amore, secondo LDA

Le tracce di Quello che fa bene faranno parte integrante di LDA live, che attende i fan del cantautore 20enne il 19 aprile ai Magazzini Generali di Milano, il 21 aprile al Palapartenope di Napoli e il 23 aprile all’Orion Club di Ciampino a Roma. Ma cos’é di fatto Quello che fa bene per LDA? “In questo disco ho messo tutto quello che mi fa stare bene, dall’amore per la mia fidanzata, la mia famiglia all’amore per la mia città e, per ultima ma non per importanza, l’amore per la musica” fa sapere l’ex Amici 21 reduce con il singolo apripista dell’album Se poi domani dal suo primo Festival, di Sanremo 2023. Parla, così, della sua nuova creatura musicale e autobiografica sull’amore, che svela il suo io più recondito unitamente alla concezione maturata sul sentimento che dona la vita: “Amore” può voler dire molte cose. Esistono tanti tipi di amore e in questo album ho raccontato quelli che conosco”.

Quello che fa bene include al suo interno, nella tracklist dal sound Pop dalle varie contaminazioni, anche i duetti realizzati con l’ex Amici 20 Aka7even, l’ex Amici 21 Albe e Alex Britti, i brani rispettivamente titolati Tremi, Cado e Oggi sono io, un remix del singolo originale del cantautore capitolino: “Non so spiegare quanto io sia felice di aver lavorato con questi tre artisti che ritengo fenomenali -aggiunge, parlando dei featuring-. Aka e Albe sono due dei miei più cari amici; abbiamo sempre saputo che avremmo lavorato insieme”. E tra le dichiarazioni riprese da Qds, nell’intervento che anticipa il tour, LDA conclude dicendosi fiero dell’alchimia sanremese instaurata con un “very Big” della musica made in Italy: “Alex Britti è Alex Britti, un fenomeno, un maestro, ringrazio ogni giorno che sia stato così disponibile a duettare con me a Sanremo e poi farmi includere nell’album la nostra versione del suo capolavoro “Oggi sono io”.”

