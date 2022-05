LDA fa una richiesta a Gigi D’Alessio, reunion di Amici 21? /”Attendo l’invito…”

Amici 21, LDA si racconta in un’intervista: la richiesta a Gigi D’Alessio

Il grand final di Amici 21 ha decretato i vincitori dei circuiti danza e ballo, Michele e Luigi, oltre al vincitore finale Luigi e il conferimento dei premi e i riconoscimenti ai 6 finalisti (a Luigi e Michele si aggiungono Albe, Alex, Sissi e Serena). E ora, a finale ormai conclusa, si prospetta la possibilità che i 6 finalisti molto presto possano riunirsi in un evento made in Naples, su proposta avanzata non troppo velatamente dal “grande escluso dalla finale di Amici 21”, LDA.

Luca D’Alessio in arte LDA, nonostante non sia stato confermato alla finale di Amici 21 dai 3 giudici adibiti alle votazioni al serale del talent, può dirsi il fenomeno POP del momento, in quanto registra il tutto esaurito alle date del suo instore tour in corso, dopo la pubblicazione del primo album eponimo post-Amici 21 (LDA).

Nel dettaglio, in un’intervista rilasciata a Il tempo, incalzato sul concerto evento che si terrà a Napoli, in Piazza del Plebiscito, il 17 e il 18 giugno 2022, LDA ha espresso il desiderio di un invito da parte del padre famoso, Gigi D’Alessio, organizzatore del concerto: “Aspetto l’invito. Sarebbe incredibile. Un’esperienza unica. A casa mia, Napoli”. Chiaramente, qualora D’Alessio senior dovesse esaudire il desiderio del figlio, l’ambito invito potrebbe estendersi anche ai finalisti di Amici 21, che possono dirsi molto amici del figlio d’arte, come in particolare il vincitore del talent, Luigi Strangis.

La proposta di LDA al padre Gigi D’Alessio e la replica alle critiche di Amici 21

In occasione del suo intervento a mezzo stampa, inoltre, LDA ha rilasciato anche delle dichiarazioni a fronte delle critiche ricevute da Anna Pettinelli ad Amici 21. L’insegnante di canto al talent di Canale 5 non ha mai nascosto di non stimare LDA dal punto di vista artistico, definendolo un “Gigi 3.0.”, e quindi l’ennesima copia del padre Gigi D’Alessio, per poi infierire affibbiandogli l’etichetta di “un 40enne nel corpo di un 20enne”. E si tutta risposta LDA dichiara: “All’inizio non capivo perchè ci fosse tutta questa acredine nei miei confronti da parte della professoressa”. Dopodiché ad un certo punto il 19enne ha imparato ad accettere che non si può piacere a tutti.

E infine, a conclusione della sua intervista, LDA non lesina dichiarazioni neanche su Maria De Filippi, timoniera di Amici 21, il programma che ha permesso al 19enne di farsi conoscere dal pubblico di Canale 5: “E’ una donna vera. Riesce sempre a trovare le parole giuste in ogni situazione. Per me è una seconda madre”.













