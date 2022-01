LDA felice per la nascita del fratello Francesco/ Messaggio per papà Gigi D’Alessio

LDA, il terzogenito di Gigi D’Alessio, attualmente allievo della scuola di Amici di Maria De Filippi, dovrà aspettare un po’ prima di poter conoscere il suo fratellino. Gigi D’Alessio, infatti, è diventato papà per la quinta volta. Lunedì 24 gennaio, la compagna Denise Esposito ha messo al mondo il piccolo Francesco. Ad annunciare il lieto evento è stato proprio il cantautore napoletano con un post su Instagram. Per la nascita del quinto figlio, Gigi D’Alessio ha ricevuto gli auguri dei fans, ma soprattutto di amici e colleghi. Sotto il post, tuttavia, è apparso anche il commento più bello ovvero quello di Luca D’Alessio che, in attesa di poter avere tra le braccia il fratellino, ha espresso tutta la propria gioia sui social.

LDA, lite con Elena Manuele ad Amici 2021-2022/ Le pulizie in casetta scatenano il caos

“Ho due fratellini spettacolari”, ha scritto Luca sotto il post di papà Gigi aggiungendo di emoji con gli occhi a cuoricino. Luca, per tornare a Napoli e conoscere il fratellino Francesco, dovrà aspettare la fine della propria esperienza nella scuola di Amici.



LDA al settimo cielo per l’arrivo del fratellino

Luca D’Alessio è sia un fratello minore che un fratello maggiore. Dopo essere stato coccolato dal fratello Claudio e dalla sorella Ilaria, è diventato un fratello maggiore con la nascita di Andrea, nato dall’amore, oggi finito, tra il padre Gigi e Anna Tatangelo. Nella scuola di Maria De Filippi, Luca ha ricevuto il videomessaggio dei fratelli tra i quali proprio Andrea che ha espresso tutto il suo orgoglio nel vederlo della scuola più famosa d’Italia.

Amici 21/ Anticipazioni registrazione puntata 5 dicembre: Nicole e Rea in sfida!

Oggi, invece, è Luca D’Alessio ad esprimere il proprio orgoglio nell’avere due fratellini. Dopo averlo sicuramente visto in videochiamata, LDA dovrà aspettare per raggiungere la famiglia e conoscere finalmente il quinto figlio di papà Gigi.

LEGGI ANCHE:

Anna Pettinelli: "Minacce di morte dai fan di un allievo di Amici 21"/ "Per un voto…"

© RIPRODUZIONE RISERVATA