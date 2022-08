LDA, fenomeno latin-pop con Lo que mas nos duele/ Il nuovo traguardo su YouTube!

LDA rilascia Lo que mas nos duele: il primo video fa boom di views su YouTube

Avanza incontrastato il fenomeno pop di Amici 21 di Maria De Filippi, Luca D’Alessio in arte LDA, che lo scorso 29 luglio ha rilasciato per la gioia del suoi fedeli fan il nuovo singolo dal titolo Lo que mas nos duele, ovvero la versione spagnola di Quello che fa male, il singolo di debutto nell’industria musicale. Quello che fa male ha segnato la carriera di LDA per sempre, conferendo al cantautore 19enne e originario di Napoli il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia di Amici di Maria De Filippi, il talent-show basato sulla competizione artistica tra giovani talenti e che ispira generazioni di aspiranti cantanti, ballerini e artisti di ogni genere. Lo que mas nos duele è la svolta latin-pop della musica di LDA, che sul finale riprende i versi del ritornello di Quello che fa male, una canzone a prima firma LDA dedicata alla delusione d’amore che ha segnato per sempre la vita del 19enne. Quello che fa male è il resoconto di un amore naufragato, ma mai finito che trova la forza di trasformarsi in una forza vitale positiva, ovvero la musica, come nel caso del figlio di Gigi D’Alessio, e Lo que mas nos duele nasce dalla voglia che lui aveva di rendere la ballad romantica un pezzo ballabile, o meglio una bachata. Proprio in questi giorni è stato rilasciato il primo video in carriera di LDA, si tratta del visual video di Lo que mas nos duele, che è debuttato alla #42 tra i video più visti su YouTube e che in queste ore vede il giovane cantautore superarsi, raggiungendo un nuovo ed importante traguardo.

LDA spopola con Lo que mas nos duele/ Il video é tendenza su YouTube

Ebbene sì, il visual video di Lo que mas nos duele, alle ore 10:37 del 9 agosto 2022, fa un salto di qualità, imponendosi alla #28 su YouTube tra le tendenze per la musica!

Il nuovo traguardo di LDA, dopo Amici 21: la svolta latin-pop

Il singolo latin-pop può quindi ufficialmente dirsi un nuove trend per la musica e in molti -tra i fedeli fan del cantante- non avevano dubbi che il nuovo pezzo di LDA avrebbe dettato tendenza. Nel frattempo, non si esclude che al visual-video possa seguire un nuovo video o meglio un choreo-video, una versione coreografata di Lo que mas nos duele, che magari possa vedere protagonista l’amico per la pelle e compagno di studio di LDA ad Amici 21 nonché ballerino di latino, Nunzio Stancampiano. Il concept-video perfetto per Lo que mas nos duele sarebbe il tema di una bachata, ballata con Nunzio e Francesca Tocca, professionista latinista del corpo di ballo di Amici e dolce metà di Raimondo Todaro, con la coreografia di quest’ultimo (Raimondo Todaro è stato l’insegnante di danza di Nunzio ad Amici 21 e recentemente è tornato a fare coppia fissa con Francesca).

Tra una pausa e l’altra di uno dei suoi ultimi eventi in agenda, ovvero il Tim Summer Hits che lo ha visto ospite musicale, LDA ha intanto risposto alle domande di Ema Stokholma ai microfoni di Rai Radio 2, tornando così a raccontarsi ai fan. “Il primo concerto a cui ho assistito? Probabilmente è uno di mio padre, avevo 1 o due anni, ne ho visti tanti di concerti… anche quello Vasco Rossi ed ero piccolo, avevo 9-10 anni, mamma mia… è un grande Big, lui!”, ha esordito l’ex Amici. Nell’intervento, infine, il figlio di Gigi D’Alessio ha svelato poi il suo più grande sogno: “Il mio sogno nel cassetto è fare un concerto tutto mio della portata del Tim Summer Hits… non dimentichiamoci che ho 19 anni e posso ancora imparare e crescere”.

