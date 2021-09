LDA, figlio di Gigi D’Alessio ad Amici 2021/ “Voglio che vadano da mio padre e…”

Prime lacrime per Luca D’Alessio nella scuola di Amici 21. Il figlio di Gigi D’Alessio che è stato difeso dal fratello Claudio che ha respinto l’etichetta di raccomandato, a lezione con Rudy Zerbi, comincia a raccontarsi aprendo il suo cuore e svelando quello che è il suo obiettivo. “Forse sto puntando troppo in alto, ma vorrei che le persone vadano da mio padre Gigi e gli chiedano: ‘Ma sei il padre di LDA'”, spiega Luca strappando un sorriso a Rudy Zerbi.

Luca, poi, non trattiene l’emozione quando parla d’amore e di famiglia. “Molti pensano che sia tutto facile perchè sono il figlio di un cantante, ho bei vestiti, ma non è così. C’è molto altro“, aggiunge Luca le cui parole colpiscono Rudy Zerbi che lo invita a studiare e a lavorare.

LDA, PRIME RIVALITA’ NELLA SCUOLA DI AMICI 21?

Le lacrime di Luca non passano inosservate agli occhi attenti di Nunzio, il ballerino di latino che dovrà affrontare un ultimo step per conquistare la maglia di Amici 21. “Una cosa mi fa piangere e ho parlato proprio di quello”, spiega Luca a Nunzio senza, tuttavia, aggiungere dettagli.

“Sei un cucciolino. Prendi la vita con filosofia come fa Nunzio“, scherza il ballerino di latino strappando un sorriso a Luca che ha avuto un battibecco con Inder. Quest’ultimo ha chiesto a Luca un parere sulla canzone e LDA ha risposto: “Testualmente il tuo pezzo non mi piace”. Inder non gradisce molto l’opinione e prova a far capire il test spiegando il significato essendo scritto in indiano.

