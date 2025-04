Qualche tempo fa, LDA, il figlio di Gigi D’Alessio ha raccontato a Espresso Podcast una parte dolorosa della sua vita, quando ha ricevuto minacce di morte mentre si trovava in un hotel. Il ragazzo ha sempre ammesso che non è affatto facile essere il figlio di Gigi D’Alessio a causa degli hater spesso aggressivi, ma mai gli era capitata una cosa simile con tanto di insulti in albergo. Cos’è successo? LDA si trovava a soggiornare a Milano e per via del fatto che le colazioni erano già chiuse aveva chiamato la reception per ordinare in camera.

“Abbiamo chiamato il room service per ordinare quattro cornetti, una spremuta e un cappuccino. Tutto ok, mi dicono: ‘Arriva subito, signor D’Alessio“, racconta il figlio del celebre cantante napoletano, ma dopo soli dieci secondi, riceve una chiamata nella quale sente insulti terribili: “LDA fa schifo“, “quel brutto figlio di put*ana“, “ma perché non muore di colesterolo?“. A Espresso Podcast ha raccontato quello che ha sentito, sotto shock dopo gli insulti velenosi a suo carico.

LDA, gli insulti dalla reception: cosa c’è dietro

Immediatamente, LDA ha richiamato la reception chiedendo spiegazioni per gli insulti che ha sentito al telefono e la spiegazione dei gestori dell’hotel è stata amareggiante e totalmente inaspettata. Cos’era successo davvero? In poche parole, tutto è partito da una fan di suo padre, Gigi D’Alessio, la quale avrebbe fatto partire una chiamata per far sentire al ragazzo gli insulti mossi da una sua collega dell’hotel, una hater che ha pronunciato continue parole d’odio nei suoi confronti. “La cosa mi ha toccato molto, non lo nego“, aveva spiegato LDA alias Luca D’Alessio, “Quella colazione poi non l’ho nemmeno mangiata, avevo paura… chissà cosa ci avevano messo dentro. Alla fine mi hanno fatto le scuse“