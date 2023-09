LDA, fuori dal cast di Mare fuori il musical?/ La verità sui casting con Alessandro Siani

LDA torna a raccontarsi, dopo l’esordio ad Amici 21: esplode il gossip su Mare fuori il musical

Dopo i record storici segnati all’esordio TV in musica ad Amici 21 e Sanremo 2023, LDA dice “no” ad Amici 23, Sanremo 2024 e al contempo anche a Mare fuori il musical. O almeno questo é quanto si rileva in una video-intervista concessa dall’ex allievo di Rudy Zerbi di Amici a imusicfun, dove in replica ai quesiti dettati dalla curiosità generale il figlio d’arte di Gigi D’Alessio ammetterebbe di volersi concedere un anno sabbatico in lontananza dagli studi TV dei programmi che lo hanno forgiato, questo con l’intento di scoprirsi dell’andamento del suo fenomeno Pop musicale al netto delle operazioni di promozione e il marketing con le ospitate TV.

Oltre ad annunciare, tra le nuove dichiarazioni, di avere in cantiere una gran bella canzone, forse quella più giusta da portare a Sanremo e ancor più bella del brano certificato disco d’oro FIMI/Gfk con cui segna il debutto festivaliero a Sanremo 2023, Se poi domani, LDA sconfessa il pettegolezzo che lo vedrebbe vivere rapporti di acredine con la produzione di Mare fuori il musical, diretto da Alessandro Siani e prodotto da Best Live.Accade relativamente ad una presunta bocciatura ai casting del progetto teatrale facente capo al regista e direttore artistico Alessandro Siani.

Da giorni, online, circola nel web la voce che vedrebbe LDA bocciato ai casting del musical della fiction record di ascolti TV in casa Rai e ancor prima streaming su Netflix, nonché fatto fuori alle selezioni dal “competitor” e artista neomelodico Andrea Sannino. Un gossip che il “Justin Bieber italiano” sconfessa, chiarendo di essere in buoni rapporti con la produzione di Mare fuori, il musical, anche in virtù della stretta conoscenza con la maggior parte dei protagonisti nel progetto della serie e il musical.

La verità di LDA, in un’intervista rivelatrice

“Non ho fatto nessun provino”, chiarisce perentorio l’erede di Gigi D’Alessio, spegnendo il pettegolezzo che vedrebbe Alessandro Siani e il resto della produzione di Mare fuori il musical preferire Andrea Sannino a lui. Insomma il Big più giovane di Sanremo 2023 non include il musical di Mare fuori tra nuovi progetti in cantiere, ma segna l’upgrade di un nuovo traguardo dall’esordio TV ad Amici, passando per il Festival della Canzone, al debutto come soundtrack di Di4ri la seconda stagione, di cui il nuovo singolo Castello di sabbia é la colonna sonora ufficiale.

Un risultato che LDA annovera tra le “polaroid” memorabili della sua carriera di artista e fenomeno pop ventenne. Castello di sabbia segna il ritorno alla routine dopo l’estate, una transizione che LDA oggi affronta diversamente rispetto al passato: “quando andavo a scuola era pesante, sentivo la differenza, ma quando inizi a lavorare e a crescere capisci che le stagioni sono tutte uguali e in estate ho preso solo sei giorni di vacanze… La fortuna é che faccio quello che amo fare, con il lavoro che non mi pesa… oggi torno a casa sempre carico e con il sorriso”, fa sapere in aggiunta il figlio d’arte di Gigi D’Alessio, dicendosi quindi riconoscente a se stesso per aver reso la sua passione per la musica, il suo lavoro, oltre il peso dei pregiudizi e i detrattori di chi lo bolla come “figlio di papà”.

