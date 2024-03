LDA, fuori il featuring nel singolo “Nun é cos” di Matteo Paolillo/ Le reazioni al rilascio

Amici, LDA torna alla musica con Matteo Paolillo

Oltre il record rimasto imbattuto nella storia di Amici di Maria De Filippi, LDA persiste come fenomeno pop, anche nel ruolo di featuring nel nuovo singolo di Matteo Paolillo, dal titolo “Nun é cos“.

I due giovani cantautori pop originari della Campania uniscono le loro ugole nel nuovo singolo di Matteo Paolillo, che segna il ritorno alla musica non solo dell’attore della fiction di successo Mare fuori, ma anche quello di Luca D’Alessio in arte LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio é in questi mesi al centro della cronaca rosa dal momento che all’edizione corrente del talent show che lo ha reso popolare al debutto TV, Amici 23, nessun cantautore riesce a battere il suo record storico per il disco di platino FIMI/Gfk raggiunto nel minor tempo ai tempi di Amici 21, con un singolo, Quello che fa male.

Amici 23: Nicholas Borgogni nel mirino di Anna Pettinelli/ Il ballerino diventa una furia: "Ma cosa vuole?"

E il figlio d’arte al ritorno alla musica registra un featuring nel brano di Matteo Paolillo dal sound urban, un’uptempo che si presta al ballo seppur trattando il delicato tema dell’amore tossico.

Nun é cos é il nuovo singolo del duo pop LDA e Matteo Paolillo

Il leitmotiv di Nun è cos é proprio il sentimento di un amore tendente al narcisismo da parte dei protagonisti, in una relazione malsana dove non esiste il “noi” ma può esistere il solo “io”. E in questi termini l’amore non esiste ma può dirsi verosimilmente una illusione tra le fasi di lovebombing e il no contact, fino alle possibili recidive ai danni di chi vive una relazione malsana. La relazione diventa disfunzionale – spiega l’artista Paolillo- e di quanto a volte basti una sola parola: fine. Fine per dire basta alle tossine rilasciate da un rapporto, invece che ostinarsi a bere questo veleno. Spesso però si oscilla nell’indecisione, quando stiamo con una persona, e pure se continua a farci male non riusciamo a rinunciarci”.

Sanremo 2024: Annalisa regina sovrana, secondi Ricchi e poveri e terzo Geolier/ La classifica TikTok

“Nun é cos” featuring LDA segue alla pubblicazione di Foglie d’autunno, il singolo di Matteo Paolillo inserito nella colonna sonora di Mare fuori 4 e prodotto da Lolloflow. Lo stesso nuovo singolo é parte integrante dell’inedito Ep del musicista e attore partenopeo, Edo – Ultimo Atto, che esplora l’omonimo personaggio interpretato da Paolillo nella celebre serie televisiva, Mare fuori.

«Io e Luca ci siamo conosciuti nel 2023 -prosegue poi nella sua promozione ai microfoni dei media Paolillo rispetto al sodalizio personale e artistico stretto con LDA-, ed è nata subito una grande amicizia. Mentre preparavo l’Ep, l’ho chiamato per invitarlo in studio a collaborare ad un pezzo. È stato molto bello lavorare insieme, penso che le nostre voci si incastrino molto bene».

Amici 23: Laura Valente giudice di canto, prima del serale: "Lil ha voce sicura e.."/ I promossi e i bocciati

Nel frattempo, intanto, tra le Instagram stories LDA promuove la collaborazione esortando i fan ad ascoltare in streaming il nuovo singolo su Spotify. E di tutta risposta per il nuovo duo nel segno del Pop non manca un tripudio di interazioni social di consenso degli internauti, tra commenti, condivisioni e like di grande esultanza per il progetto realizzato in una magica alchimia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA