LDA, fuori il nuovo singolo “Rosso Lampone”/ Sfida Amici 2024 su Spotify: le reazioni al rilascio

LDA ritorna in musica, dopo il record di Amici 21: esce il nuovo singolo “Rosso Lampone”!

Il ritorno di LDA nell’industria della musica é con il nuovo singolo Rosso Lampone, un pezzo che il recordman di Amici 21 annuncia come il tormentone dell’estate 2024!

Ebbene sí. Riattivatosi tra le Instagram stories il figlio d’arte terzogenito dell’ambasciatore di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, e l’ex moglie Carmela Barbato si dichiara al settimo cielo per il rilascio di Rosso Lampone, dichiarandosi consapevole di aver pubblicato “il brano dell’estate 2024”.

E sulla scia del rilascio sulle piattaforme musicali, Rosso Lampone di Luca D’Alessio in arte LDA debutta con il video ufficiale su YouTube Italia. Tra coreografie a bordo piscina e feste in riva al mare, il lavoro di LDA può ufficialmente dirsi un assaggio della bella stagione in divenire.

Il pezzo é dalle sonorità fresche e si contraddistingue nella nuova scena musicale per la commistione tra il sound pop-funk d’oltreoceano e i lyrics nel testo a tratti nostalgici. Come vuole il fenomeno in tendenza nello stile dell’ex cantautore concorrente ad Amici 21 di Maria De Filippi, LDA, in musica. Tutti particolari minuziosi quelli del nuovo lavoro del “Justin Bieber italiano”, che ora mandano in visibilio i fan dell’ex Amici e piú in generale i fruitori di musica, in un tripudio di interazioni web di consenso.

LDA resta il recordman di Amici 21…

Con il nuovo singolo Rosso Lampone LDA inoltre insidia le nuove leve al talent di Maria De Filippi all’edizione Amici 2024, dal momento che si impone come la new entry tra i brani in Top 10 nella playlist “Generazione zeta” su Spotify Italia, piazzandosi alla #10. Questo complice il messaggio dalle positive vibes: “Forse è meglio lasciar perdere” é il monito estivo che l’ex Amici 21 lancerebbe con Rosso Lampone rispetto ad una situazione scomoda, da metabolizzare comunque con la gioia di vivere.

LDA, nell’ambito della competizione di canto resta il recordman imbattuto nella storia di Amici di Maria De Filippi, per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nei tempi più veloci con un singolo, Quello che fa male.

