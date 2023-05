LDA: fuori il nuovo video di Granita/ Le reazioni

LDA rilascia il videoclip di Granita: il nuovo singolo é il preannunciato tormentone dell’estate made in Italy

Nel mezzo del week-end di fine maggio 2023, LDA rilascia il video musicale del nuovo singolo dal titolo Granita, mandando in visibilio i fan. A poche ore dal rilascio datato 26 maggio 2023 del nuovo singolo estivo, dal titolo Granita, l’ex concorrente cantautore di Amici 21 di Maria De Filippi torna a dominare lo scenario del Pop made in Italy in quanto artista più rappresentativo della Generazione zeta. Complice l’uscita online del videoclip di Granita, che sull’account ufficiale di LDA attivo via YouTube conta oltre 33mila visualizzazione nel mezzo di un tripudio di interazioni di consenso dei fruitori di musica.

Con il nuovo videoclip musicale, LDA si candida al titolo di re-icona e al contempo candida la sua canzone al titolo di regina, dell’estate 2023, consacrandosi come il vero “Justin Bieber italiano”. Il figlio d’arte terzogenito di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato, é il cantante e scrittore del nuovo singolo estivo che anticipa il via all’estate insieme al co-scrittore, nel testo e nella musica, Alessandro Caiazza. Alla produzione musicale di Granita, i credits vanno al pregevole producer Starchild.

E oltre ai 2.600 like messi a segno dagli utenti creatore all’attivo su YouTube, poi, Granita registra anche un tripudio di commenti che ergono il singolo come il preannunciato tormentone dell’estate 2023 made in Italy. “Sei spettacolare in tutto ciò che fai – si legge tra i commenti rilasciati da youtuber più aggreganti- è dai quel senso in tutte le tue canzoni ed esibizioni, bravo bravo bravo LDA! E un piacere ascoltare la tua musica”. E poi ancora, tra i messaggi della rete di piena promozione per LDA e il nuovo singolo estivo che segue il singolo dell’estate 2022, Bandana: “Molto carina questa canzone

perfetta per la stagione estiva che sta arrivando! Mi piace un da ascoltare…”.

Granita di LDA debutta nella playlist Pop 2.0!

Ma non é tutto. Tra i primi traguardi, Granita e LDA debuttano nella celebre playlist POP 2.0 tra le canzoni più rappresentative della Generazione zeta, all’attivo su Amazon Italia. E il debutto nella celebre playlist é alla posizione numero 2, corredata da un traguardo nel traguardo! Ebbene sí, al debutto di Granita LDA si aggiudica la cover di Pop 2.0 su Amazon Italia, consacrandosi come l’icona Pop del momento, sottraendo la copertina all’altra figlia d’arte, la cantautrice uscente di Amici 22 e prima con Ci pensiamo domani nella playlist, Angelina Mango. Insomma, la prima posizione per la lucana é ora minacciata dalla new entry del cantautore napoletano nella playlist Amazon!











