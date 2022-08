LDA, fuori il primo video di Lo que mas nos duele/ Le reazioni alla prèmiere

LDA rilascia il primo video in carriera, dopo Amici 21: esce Lo que mas nos duele

Lo scorso 5 agosto 2022 Luca D’Alessio in arte LDA ha raggiunto un nuovo ed importante traguardo in carriera, dopo la popolarità ottenuta con la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi per l’edizione Amici 21. Ebbene sì, il cantautore di Napoli e record-man per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia di Amici, con un singolo, Quello che fa male, ha rilasciato ufficialmente il primo video musicale della sua carriera musicale, per il nuovo singolo spagnolo Lo que mas nos duele. Il brano in lingua spagnola e dal finale che richiama i versi del ritornello di Quello che fa male, è ispirato alla bachata, così come voluto dal figlio di Gigi D’Alessio, e rappresenta la svolta-latin-pop di LDA. In quanto tale, quindi, il singolo latino si candida per l’elezione del tormentone dell’estate 2022. Intanto, si rileva il sentiment web generale dei fruitori di musica, rispetto al rilascio del primo video di LDA, per cui c’era grande attesa e molto alte erano le aspettative generali.

A quasi 24 ore dal rilascio, avvenuto alle ore 14:00 il 5 agosto 2022, il visual-video di Lo que mas nos duele già conta 29.308 visualizzazioni e un numero esorbitante di commenti, tra i più disparati, del popolo del web. Le reazioni generali del web sono perlopiù positive, sul video di Lo que mas nos duele, che potrebbe avere presto anche un’altra versione videografica, magari una versione “choreo” e quindi ballata con tanto di coreografia, e chissà che questa non possa vedere protagonista l’amico per la pelle di LDA e latinista ad Amici 21, Nunzio Stancampiano!

Le reazioni alla première di Lo que mas nos duele

“Complimenti Luca, davvero, non ne sbagli una, stupenda la canzone e il videoclip”, si legge tra i messaggi degli utenti attivatisi su YouTube, a margine della première del visual video di Lo que mas nos duele, e poi ancora tra gli altri: “Sei grandissimo Lucaaa!! Non seguo molto i cantanti italiani, ma tu meriti davvero molto, sono sicuro che avrai un grandissimo successo in tutto quello che faraii.. continua così! Favoloso, bravissimo, bellissimo anche il video”. Poi, il sentito messaggio di chi considera LDA un “finalista mancato” di Amici 21: “Bellissima pronuncia. Vaiiiii LDA. Luchino quando sei entrato ad Amici ed ho sentito Quello che fa male, ho capito il messaggio della canzone… Hai una voce molto dolce, sei davvero bravo, hai un gran talento e ti meriti tutto il successo che stai ottenendo. Sono stata felice che tu hai preso il banco, che andato al serale e quando uscisti scoppiai a piangere… è stata ingiusta la tua eliminazione e meritavi di essere accanto ad Alex in finalissima ora prenditi tutto. Dolce, bellissimo e passionale al tempo stesso questo videoclip”.

Ma la domanda è com’è nata Lo que mas nos duele? Questo è l’interrogativo che, in una video-intervista, Social Artist ha inoltrato a LDA, il quale ha prontamente risposto menzionando la fortunata Quello che fa male: “Nasce dalla voglia di rendere una ballad lenta, Quello che fa male, in una canzone che si potesse ballare, una canzone che mi ha reso popolare agli occhi del grande pubblico. La bachata mi piace da morire, breve storia ma molto intensa”.















