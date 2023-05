LDA: fuori lo spoiler del nuovo singolo Granita/ Le reazioni al TikTok

LDA si prepara per il tormentone dell’estate 2023: dopo il successo ad Amici 21…

LDA candida il nuovo singolo Granita al titolo di tormentone dell’estate e, nell’attesa del rilascio, lancia dei curiosi indizi, come lo spoiler-audio del brano estivo.

Granita, questo il titolo del nuovo singolo cantato da LDA e in uscita il 26 maggio 2023, arriva dopo il rilascio di Quello che fa bene, il primo vero album dopo l’eponimo del cantautore pop più rappresentativo della Generazione zeta. Il singolo estivo all’orizzonte del “Justin Bieber italiano”, reduce dal debutto festivaliero a Sanremo 2023 e talento uscente da Amici 21 nonché recordman storico per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nei tempi più veloci nella storia TV di Amici con un singolo, Quello che fa male -si preannuncia dalle sonorità uptempo, fresco ma con una nota nostalgica. Quella di un amore finito con la dolce metà -l’aria- che non vuole andare via.

LDA, il nuovo singolo é Granita: tormentone dell'estate?/ La data di rilascio

Che Granita decreti la fine della lovestory nata di recente, di LDA e l’aspirante fashion designer di Napoli, Miriam Galluccio? Al di là della vita privata, il cantautore e figlio d’arte di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato anticipa il tempo musicale dell’estate 2023, come protagonista di un video-spoiler lanciato su TikTok, del nuovo singolo estivo in uscita. E il contenuto social, che fa ora incetta di interazioni di consenso del popolo del web, registra oltre 17mila like insieme alle condivisioni e i messaggi d’esultanza dei fan del giovane artista di Napoli.

LDA: Giostre é il nuovo singolo/ Gli indizi che spazzano i dubbi

Lo spoiler di Granita é virale!

“Via, ora che vai, lasci una ferita- canta LDA nel refrain della pop ballad uptempo che si preannuncia il tormentone dell’estate 2023-… che non si chiude mai…la sola fretta come una granita, ghiaccio sulla lingua, mi brucio…ma tu sei ariaaaa…”. Un ritornello a dir poco catchy, tanto che i fan di LDA gridano su TikTok di conoscere già a memoria la pop Song estiva di LDA.

