LDA: Giostre é il nuovo singolo/ Gli indizi che spazzano i dubbi

Amici 21, LDA si prepara per la canzone dell’estate dopo Sanremo 2023

L’ex Amici 21, LDA, torna a sorprendere il web con l’annuncio del tormentone dell’estate, “Giostre”, che lo vede protagonista dopo il debutto festivaliero a Sanremo 2023. O almeno questa é la grande anticipazione, a prima firma Il sussidiario.net, relativamente al contenuto delle ultime Instagram stories del cantautore 20enne di Napoli.

"Gigi Uno Come Te": reunion di LDA con Gigi D'Alessio/ Il cast degli ospiti

Ebbene sì, il cantautore uscente da Amici 21, con il record del primo disco d’oro e disco di platino raggiunti da un talento nella storia del talent di Maria De Filippi, si prepara al lancio del video musicale del nuovo singolo estratto dal primo vero album “Quello che fa bene”, con il cui singolo apripista “Se poi domani” si consacrava come il più giovane tra i Big in corsa a Sanremo 2023. Gli indizi sul nuovo impegno in agenda, per il “Justin Bieber italiano” (atteso all’evento di Gigi D’Alessio, ndr) possono dirsi inequivocabili.

LDA: "Mi fa pensare a ciò che diamo per scontato"/ La visita all'ospedale Pausilipon

Riattivatosi tra le Instagram stories, il figlio di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato si lascia immortalare in quella che si direbbe la scenografia di un video musicale. A corredo delle storie, tra le immagini esclusive, sul suo profilo Instagram poi Luca lancia ulteriori indizi, per iscritto, che potrebbero voler annunciare il rilascio del nuovo singolo e il video, “Giostre”.

Giostre é il nuovo tormentone estivo di LDA?

“Ho fatto un video in cui scrivevo ‘??/06’, ho sbagliato era ‘??/05′”, scrive quindi tra le IG stories, il Justin Bieber italiano, alludendo non troppo velatamente alla data di un nuovo rilascio. “Luca ma quindi uscirà Giostre, il giorno ??/05?”, é la risposta di una fan all’indovinello lanciato in questi giorni dall’ex Amici 21, sull’attesa novità in cantiere.

Amici 21: Crytical parte in tour / Il gesto di Luigi, Albe, Alex e Christian...

Insomma, reduce dalla nuova certificazione di disco d’oro targata FIMI, raggiunta con il singolo sanremese Se poi domani, la popstar di Amici 21 si candida così al titolo di tormentone dell’estate 2023. Questo, dal momento che sembrano esservi tutti i presupposti per un rilascio imminente di Giostre, una canzone pop dalle vibes estive e dalle sonorità international, che é contenuta nel nuovo album, Quello che fa bene, di LDA.











© RIPRODUZIONE RISERVATA