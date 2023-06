LDA, gli hater attaccano: “L’unica cosa da fare è mandarti a fanc*o”/ Lui replica con ironia e zittisce tutti

LDA e l’attacco degli haters

LDA, il figlio di Gigi D’Alessio che ha conquistato la popolarità partecipando ad Amici di Maria De Filippi. L’esperienza nel talent gli ha così permesso di arrivare al grande pubblico e di portare avanti la sua musica. Con “Granita”, il suo ultimo singolo, sta già scalando le classifiche e la sua canzone si candida ad essere uno dei tormentoni estivi. Tuttavia, come per tutti i personaggi famosi, anche LDA, della popolarità, sta vivendo sia la parte bella che quella brutta.

Sotto i post di Luca D’Alessio spuntano like e complimenti vari da parte dei fan, ma dall’altra parte, non mancano i commenti degli haters. Al commento di un hater, in particolare, ha deciso di rispondere proprio Luca D’Alessio che, tuttavia, ha deciso di replicare con ironia conquistando gli applausi virtuali dei suoi haters.

La replica di LDA all’hater

A scovare il commento dell’hater e la conseguente risposta di Luca D’Alessio sotto un post pubblicato da quest’ultimo su Instagram è stato il Vicolo delle News che ha anche pubblicato gli screenshot dei commenti in questione. “L’unica cosa da fare è mandarti a fanc*lo”, ha scritto l’hater.

“Caro Luca, queste brutte parole non si dicono. Non te l’hanno insegnato a casa? Comunque una cosa buona ce l’hai… il nome. Stammi bene e non dire più queste brutte parole”, la replica del figlio di Gigi D’Alessio. “Vai a zappare”, è il commento di un altro hater. “Domani vado, mi raggiungi giusto”, è stata l’altra risposta di Luca. Cliccate qui per leggere tutto.

