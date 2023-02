LDA, il dopo Festival é instore e live: fuori le date/ “Non é finita qui..”

Sanremo 2023, il dopo Festival per LDA é live e instore: le novità musicali dell’ex Amici

Si é posizionato quindicesimo a Sanremo 2023, ma il suo Festival prosegue ancora, dal momento che é in cantiere per lui una serie di progetti in cantiere, targato LDA live e instore. Il 73esimo Festival disputatosi per il titolo di Canzone italiana lo ha visto protagonista, nella gara dei 28 Big promossi dalla commissione sanremese facente capo ad Amadeus, come il più giovane tra i concorrenti festivalieri. Nella gara per il titolo di canzone italiana, dopo il successo raggiunto ad Amici 21, LDA lascia il segno con il suo talento maturato nel cantautorato, in tre ruoli chiave: quello di autore nel testo insieme ad Antonio Caiazza, compositore nella musica con il cugino e direttore d’orchestra -al suo fianco nell’esperienza sanremese- Francesco D’Alessio, infine interprete, di Se poi domani.

Attraverso la performance sanremese il cantautore, a soli 19 anni, registra i consensi di fan e non, tra i telespettatori attivi sui social, dove in particolare c’é chi lo consacra come Cupido d’Italia in vista della festa di San Valentino, per l’inconfondibile dolcezza regalata sul palco del Teatro Ariston durante la presentazione della canzone sanremese. Se poi domani é il singolo apripista di Quello che fa bene, il “primo vero album” in uscita il 17 febbraio 2023. E, nel mezzo del suo dopo-Festival, con il progetto targato Sanremo 2023 che continua per lui, con la nuova musica in cantiere, oltre alla tracklist del nuovo album, il più giovane Big di Sanremo 2023 presenta in anteprima assoluta le date dei concerti del nuovo tour, LDA live e quelle degli incontri promozionali con i fan di presentazione dell’album, LDA instore.

LDA dà appuntamento ai fan, dopo Sanremo 2023

“Ci vediamo in giro per tutta Italia- scrive il figlio d’arte in un post pubblicato via Instagram, che anticipa le date instore-. Ragazzi non è finita qui perché altre date si aggiungeranno molto presto…Il vostro Luchino”. E nell’attesa del rilascio di Quello che fa bene, che tra le 15 tracce al suo interno contiene il duetto con Aka7even Tremi, il duetto con Albe, Cado, e il remix in duetto con Alex Britti presentato dal duo alla gara cover di Sanremo 2023, Oggi sono io, LDA preannuncia anche le date live. Il 19 aprile lo attende il concerto live ai Magazzini Generali di Milano, il 21 aprile quello al Palapartenope di Napoli e il 22 aprile é atteso all’Atlantico di Roma.

