LDA, il fratello Andrea D’Alessio é l’erede Popstar ad Amici?/ Figlio d’arte, studia in una scuola americana

Amici, Andrea D’Alessio é l’erede di LDA al talent show di Maria De Filippi?

Mentre s’infiamma la polemica web che vede gli internauti attivarsi in una richiesta di LDA tra gli ospiti ad Amici 23, Andrea D’Alessio si fa strada tra i papabili eredi del fratello maggiore, nel segno del Pop made in Italy. Non tutti sanno che Luca D’Alessio in arte LDA, il quale segnava il debutto TV in musica ad Amici 21 per poi conseguire il titolo di “Big più giovane” a Sanremo 2023, ha dei fratelli. Luca é il figlio terzogenito dopo Claudio e Ilaria che l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo, Gigi D’Alessio, ha avuto dall’ex moglie storica, Carmela Barbato. Ma non solo.

Nella famiglia D’Alessio ormai allargata, l’ex Amici 21 LDA e grande assente a Sanremo 2024 é il fratello maggiore di Andrea e Francesco, i figli che il papà d’arte Gigi ha avuto rispettivamente dall’ex compagna d’arte, Anna Tatangelo, e l’attuale compagna esperta in Giurisprudenza ed avvocato, Denise Esposito.

E tra i fratelli minori, LDA potrebbe vedere Andrea succedergli al trono come erede nel segno del Pop made in Italy, di risonanza International. Viste le velleità e l’ambizione dell’adolescente, Andrea. Mentre il padre d’arte Gigi D’Alessio ritira il nuovo Premio conferito al talento italiano di influenza global a New York, il fratello minore di LDA, Andrea D’Alessio sembra avere le idee chiare sul futuro, intento a farsi strada nello showbiz come personaggio popolare e non solo nel Belpaese, ma anche nel resto del mondo. In particolare il vecchio continente, l’America, dove ha origini la popstar per antonomasia canadese, Justin Bieber, da sempre l’idolo di LDA.

Andrea D’Alessio ha 13 anni e all’attivo su Instagram vanta un seguito social stimato oltre 13mila follower sul profilo ufficiale, dove sfoggia delle immagini esclusive in tutta la sua giovane bellezza e somiglianza impressionante a LDA. Allo stato attuale, al di là della popolarità che nel web lo vede candidato al ruolo di influencer di successo, Andrea frequenta le medie in una scuola americana che lo accompagnerà fino alla fine del suo percorso di formazione.

L’ambizione di Andrea D’Alessio

E, intanto, in una live via web con la mamma d’arte Anna Tatangelo Andrea svela che sogna di affermarsi in futuro come modello. Tra gli sport praticati potrebbe inoltre affermarsi come uno sportivo di successo, dal momento che é un appassionato praticante di tennis. E dopo aver debuttato con il fratello famoso per la serie di LDA live sul palco, intonando il coro da stadi sulle note del debut single di Luca D’Alessio ad Amici 21, Quello che fa male, Andrea potrebbe anche voler inseguire le orme dei genitori d’arte Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo, per affermarsi come una popstar di degna nota.

E in tal caso, il trampolino di lancio nell’industria musicale potrebbe rivelarsi molto presto, per il 13enne figlio d’arte e giovane promessa nel segno del Pop, proprio il talent show di Maria De Filippi. Ad oggi LDA detiene il record imbattuto per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti, all’edizione di Amici 21, nei tempi più veloci nella storia di Amici.











