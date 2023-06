LDA: “Il momento migliore? Quando sono andato via..”/ Rotto il silenzio sull’eliminazione ad Amici 21

LDA regna a Napoli: il live event targato “No name radio” lo vede protagonista assoluto: l’intervista e la set-list

Dopo il nuovo sold-out raggiunto live al “Gigi Uno come te: ancora insieme”, Luca D’Alessio in arte LDA torna a riscaldare le vibes calienti dei live a Napoli, rompendo il silenzio su Amici 21 di Maria De Filippi. L’occasione che il figlio d’arte di Gigi D’Alessio ha, per tornare a raccontarsi oltre che ad esibirsi totally live, é l’evento a grande richiesta dei fan organizzato da “No name radio” in partnership con la produzione Rai, tenutosi nel maestoso Auditorium Rai di Napoli. All’evento napoletano a cui presenzia anche Il sussidiario.net, incalzato dalle domande de conduttore Silvio Martino e l’occhio pubblico accorso in massa per lui tra i presenti, il “Justin Bieber italiano” svela tra le verità che il momento migliore del percorso di studio del canto intrapreso ad Amici sia, per lui, quello dell’eliminazione.

Questo mentre nel pubblico spettante, tra i fan, c’é chi ai nostri microfoni contesta l’eliminazione che a pochi passi dalla finale di Amici 21 subiva il cantautore 20enne nell’anno scolastico del talent Mediaset tra il 2021 e il 2022, rivendicando del beniamino il titolo di “vincitore mancato”. Il motivo per cui LDA considera l’uscita di scena come il momento migliore tra quelli vissuti ad Amici? É presto detto, in replica ai quesiti, e il riferimento é al rapporto maturato con i compagni di studio e gli ultimi istanti vissuti con loro nella casetta dei talenti di Amici: “Eravamo per la prima volta senza filtri, a dirci tutto…Non me l’aspettavo che mi dedicassero quelle parole… sono sempre io a dare e poco a ricevere…”. Tra i compagni storici conosciuti al talent, che lui considera dei veri “Amici” al di là della competizione nella scuola delle arti che li vedeva protagonisti, LDA menziona in particolare l’amicizia condivisa con Mattia Zenzola, il ballerino latinista che si ritirava ad Amici 21 per infortunio, poi consacratosi vincitore finale di Amici 22. E anche il “rivale amico”, cantautore bresciano con cui ha inciso il Pop duet “Cado” che ha conquistato la celebre playlist “Generazione zeta” su Spotify Italy, Albe, non può mancare tra le mention. Ma non é tutto.

Al nostro quesito (il cui video é pubblico su Instagram), di come ci sente a portare la nomea di “Justin Bieber italiano“, LDA si riconferma ispirato dalla popstar canadese: “Un onore, perché Justin é il numero uno ed essere il Justin Bieber italiano significherebbe essere il numero uno in Italia, ed é un bel sogno…”. Con chi realizzerebbe una collaborazione, un grande concerto negli Stadi e un tour internazionale? “Farei una collab con Tananai”, aggiunge citando l’outsider di Tango a Sanremo 2023, che al concerto evento del papà d’arte Gigi D’Alessio, “Gigi Uno come te: ancora insieme” ha sorpreso con una versione rivisitata in lingua napoletana della ballad sanremese, per poi proseguire-, un grande concerto negli stadi con Bruno Mars e un tour con il padre per tutti noi che ci abbracciamo al pop, Justin Bieber!”.

LDA torna ad esibirsi live, sulle note di “Quello che fa male”

E in un tripudio di interazioni social, appalusi scroscianti tra i presenti al live, é anche tempo per LDA di esibirsi live in una top-list di canzoni, tra inediti e singoli, dove sfoggia la sua ugola d’oro Pop. “Quello che fa male”, brano con cui esordiva in TV raggiungendo il record in qualità di primo cantautore concorrente a conseguire il disco d’oro e il primo disco di platino FIMI nella storia di Amici, ad Amici 21. E poi ancora, in scaletta é tempo di alcune canzoni contenute nella tracklist del nuovo album “Quello che fa bene”, il singolo del debutto festivaliero a Sanremo 2023, “Se poi domani” che segna la standing ovation, la papabile pop hit Toxic Love, Ex, Giostre, la ballad d’amore e title track del primo vero album dopo l’eponimo Ep lanciato ad Amici, “Quello che fa bene”. E all’esibizione di Toxic love, LDA blocca la prima prova chiedendo al fonico di eliminare l’autotune, per poi riprendere il live show totally live a partire dalla seconda. “Sei unico!”, esclama all’unisono il pubblico di fan, ergendo LDA come il performer POP del momento. Nel mezzo della set-list, poi, il fenomeno Pop presenta anche il singolo estivo candidato al titolo del tormentone dell’estate, “Granita”, dove nell’avvicinarsi ai fan più lontani dal centro palco interviene la security in un momento dalle emozioni al cardiopalmo, come emerge in uno tra i video condivisi via social, su Instagram.

E in replica agli altri quesiti, poi, non mancano le parole del sentiment della popstar maturato ad oggi per l’amata città di Napoli, a cui é vincolato in un legame inscindibile: “Mi sento mancare l’aria… Per me Napoli é il calore, il sole, il mare, la pizza, la graffa, Napoli ti insegna il rispetto per l’altro. Napoli insegna che non ci sono differenze …tra il più ricco e il meno ricco”. Un evento che, nel mezzo dei celebrativi di Napoli “Campioni d’Italia” per il terzo scudetto storico ottenuto alla League italiana di Calcio Serie A Tim e il tripudio di consensi per LDA tra presenti e utenti attivi online all’evento trasmesso in streaming su Raiplay.it, “No Name radio” si dice grato alla special guest in un post su Instagram: ” VIBE CHECK. Grazie a @lucadalessio_real e a tutto l’Auditorium Rai di Napoli per la splendida serata: stiamo ancora vibrando!”

