LDA, il nuovo singolo é Granita: tormentone dell’estate?/ La data di rilascio

É il Big più giovane di Sanremo 2023 e, intanto, sulla scia del nuovo disco d’oro raggiunto con Se poi domani LDA preannuncia Granita come il “tormentone dell’estate 2023”. Di recente il singolo “Se poi domani” – con cui il cantautore di Napoli e vincitore mancato di Amici 21 segna il debutto al Festival della Canzone italiana, per l’ultima edizione festivaliera di Sanremo 2023- ha raggiunto la certificazione FIMI di disco d’oro. Un traguardo, l’ennesimo, che conferma Luca D’Alessio in arte LDA come il “Justin Bieber italiano” scoperto ad Amici 21 di Maria De Filippi. Al talent per lui l’eliminazione si registrava a pochi passi dalla finale con la decretazione del vincitore, su votazioni espresse dai giudici Stash Fiordispino, Emanuele Filiberto Di Savoia e Stefano De Martino. Un’uscita di scena, peraltro, contestata fortemente via social, dai fan del giovane cantautore e figlio d’arte che Gigi D’Alessio ha concepito con l’ex moglie Carmela Barbato. Ma oltre lo spazio e il tempo del talent show, prosegue e avanza incontrastata la carriera di LDA avviatasi al suo debutto TV ad Amici 21 di Maria De Filippi. Non a caso, é di queste ore l’annuncio del nuovo singolo dell’artista ventenne, in arrivo.

LDA: lo spoiler di Granita é social! Le reaction

“Granita “fuori il 26/05 -si legge tra le righe della caption che rilascia a corredo del post d’annuncio pubblicato su Instagram, Luca D’Alessio-. Mando lo spoiler della canzone in anteprima a chi commenta di più questo post. Copertina di @gianlucaragnodesigner”. Parole che fanno da assaggio dello spoiler del brano che si candida, a tutti gli effetti, al titolo di “tormentone dell’estate 2023”: “Granita“. E non mancano le annesse reaction del popolo del web: si contano oltre 15mila like, e tra i commenti di esultanza, al post dell’annuncio, spunta anche quello ironico di Gigi D’Alessio inoltrato al figlio d’arte prossimo al rilascio di “Granita”: “A me a limone!”, scrive l’ambasciatore della musica di Napoli nel mondo!

Nel frattempo, i fan dei D’Alessio attendono inoltre, per il 26 maggio 2023, il via al “Gigi Uno come te: ancora insieme”, il rinnovato evento di Napoli che nasce come un omaggio ai trent’anni di carriera di Gigi D’Alessio nella versione in origine, “Gigi Uno Come te: 30 anni insieme”. E in occasione delle serate dell’evento sarebbe previsto un incontro sul palco partenopeo, live a Piazza Del Plebiscito, di Gigi con LDA ed altri ospiti, special guest…

