LDA: il nuovo singolo é “Rosso lampone”/ Tutto lo spoiler!

Amici 21 di Maria De Filippi, LDA annuncia il nuovo singolo Rosso lampone

LDA si prepara per il nuovo rilascio in musica, sulla scia del duetto che lo vede protagonista con il papà d’arte Gigi D’Alessio nell’album Fra. Ebbene sí, il recordman storico di Amici, per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nei tempi più veloci nella storia del talent show all’edizione di Amici 21, segna il suo ritorno all’industria musicale anche con un singolo tutto suo.

Si tratta del brano Rosso lampone, che può dirsi il resoconto psicoemotivo dei momenti che portano all’allontanamento di una persona amata, al di là della decisione sofferta di dividere le strade in un rapporto d’amore a due.

“Rosso Lampone” é quindi il nuovo singolo di Luca D’Alessio in arte LDA pubblicato per Columbia Records/Sony Music Italy, in uscita venerdì il 3 maggio in radio così come sulle piattaforme digitali e inoltre già disponibile in pre-save e pre-add al link https://Columbia.lnk.to/RossoLampone.

Ancor prima della sua pubblicazione, intanto, Rosso lampone può dirsi un brano fresco, dal messaggio immediato impreziosito da un coinvolgente suono funk, delle vibes super catchy e i lyrics nel testo perlopiù malinconico che ci anticipano un’estate ormai alle porte.

Oltre al nuovo singolo, anche il duetto con Gigi D’Alessio per LDA!

Il nuovo rilascio in musica per LDA é previsto per l’inizio mese di maggio, quindi, dopo il featuring che il giovane fenomeno della Generazione zeta di Amici 21 ha registrato per Matteo Paolillo nel singolo “Nun é cos'”. E, intanto, sale l’attesa generale dell’orecchio pubblico maturata sul conto di LDA, non solo per la nuova proposta all’orizzonte ma anche per il duetto che lo chiama al rilascio previsto in duetto con il papà d’arte Gigi D’Alessio. Ossia il featuring previsto al servizio del brano romantico in formato ballad Primo appuntamento. Una tra le canzoni ad alto tasso di romanticismo che vanta la discografia dalessiana.

