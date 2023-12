LDA: il ritorno non é a Sanremo 2024/ Il nuovo traguardo é su Netflix: lo spoiler di “Di4ri”

Amici 21, LDA segna il debutto Bis su Netflix: il traguardo del “grande assente” a Sanremo 2024

Alla mezzanotte del 6 dicembre 2023 LDA rilascia ufficialmente il nuovo singolo dal titolo “Promesse”, che segna il bis del traguardo su Netflix per l’ex Amici 21 e “grande assente” tra i Big a Sanremo 2024. In un’edizione speciale del Tg1, Amadeus ha ufficializzato i primi 27 tra i 30 artisti Big confermati alla gara del prossimo Festival della Canzone, tra i quali oltre alla presenza di ben otto ex Amici si rileva l’assenza dell’ex concorrente cantautore di Amici 21 e figlio d’arte di Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato. Questo, mentre a grande richiesta nel web il fandom avrebbe voluto vedere LDA protagonista di un ritorno alla kermesse. É quanto si rileva dopo il debutto festivaliero conseguito dal fenomeno pop della Generazione zeta a Sanremo 2023, come il Big più giovane del Festival. Ma il bis festivaliero per LDA, a Sanremo 2024, a quanto pare non rientra tra i programmi dell’ex Amici 21 in cantiere, salvo delle eventuali novità last-minute, che possano vedere il figlio d’arte calcare il palco del Teatro Ariston in un ruolo inedito, come ad esempio nelle eventuali vesti di ospiti alla serata Sanremese dei duetti e le cover. Intanto, LDA annuncia l’uscita di “Promesse“, che oltre ad essere il nuovo singolo dell’ex Amici 21 é al contempo anche la colonna sonora della serie in streaming su Netflix “Di4ri”-la seconda stagione.

I nuovi episodi della serie tanto amata dai Millennial e la Generazione zeta riparte proprio dall’uscita del singolo del “Justin Bieber italiano”, dal momento che dopo il ritorno di settembre l’opera presenta il secondo capitolo, concludendosi con gli ultimi sei episodi il 6 dicembre 2023, con una esclusiva novità. Ad accompagnare l’epilogo della serie è proprio il nuovo brano originale di LDA (Luca D’Alessio), dal titolo Promesse, dopo che l’artista ha già firmato per la seconda stagione di Di4ri il brano Castello di sabbia.

Nella seconda parte della serie tornano i protagonisti: Pietro (Andrea Arru), Livia (Flavia Leone), Isabel (Sofia Nicolini), Daniele (Biagio Venditti), Monica (Federica Franzellitti), Giulio (Liam Nicolosi), Mirko (Pietro Sparvoli) e Arianna (Francesca La Cava). A loro si aggiunge Bianca (Fiamma Parente). Gli episodi sono diretti da Alessandro Celli e scritti da Simona Ercolani, Mariano Di Nardo, Livia Cruciani, Serena Cervoni, Maria Sole Limodio, Flavio Nuccitelli, Angelo Pastore.

La soundtrack di “Di4ri” é a prima firma LDA: esce il nuovo singolo “Promesse”

Per ciò che concerne la trama dei nuovi episodi della serie con LDA nella soundtrack, le vacanze di Natale hanno portato scompiglio nel gruppo di amici e arriva il momento di tornare a scuola. Non è detto che tutto sia come prima e il gruppo riesca a fare pace. L’anno scolastico intanto corre veloce verso la prima prova importante per gli studenti, l’esame di terza media, e si concluderà con una scelta determinante: che cosa fare dopo la prova? Una domanda a cui, prima o poi, urge dare una risposta. Provano a darla i ragazzi della 3D, ancora una volta rivolgendosi all’occhio pubblico, trovando dall’altra parte dello schermo qualcuno che possa comprenderli e che somigli a loro.

“Promesse, from the originale series Di4ri, é fuori ora! Buon ascolto amori!”, é intanto la caption a corredo del nuovo post su Instagram, che LDA pubblica all’annuncio del bis del traguardo, conseguito su Netflix da grande assente a Sanremo 2024. E i fan, intanto, accolgono a braccia aperte la novità dell’ex Amici 21, in un tripudio di interazioni social di consenso, tra like, condivisioni e commenti di esultanza.











