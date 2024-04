LDA: il ritorno TV é con Matteo Paolillo a Domenica in/ Fan in visibilio per il messaggio inaspettato!

Amici, LDA torna in TV nell’ospitata a Domenica in: complice il duetto con Matteo Paolillo

Detiene il titolo di record-man imbattuto nella storia di Amici di Maria De Filippi e intanto LDA, lontano dal talent show Mediaset, é ospite in duo con Matteo Paolillo nello studio di Domenica In. Prosegue la carriera di popstar per il cantautore figlio d’arte dell’ambasciatore di Napoli nel mondo Gigi D’Alessio e l’ex moglie storica Carmela Barbato, complice il recente rilascio del nuovo singolo dal titolo Nun é cos’. Un brano realizzato da featuring in partnership con Matteo Paolillo, uno degli attori protagonisti nella trama di Mare fuori. La fiction nata nel capoluogo campano e di successo su Netflix, poi in onda sulle reti TV e streaming Rai e Raiplay. Luca D’Alessio in arte LDA é previsto nel parterre degli ospiti attesi alla nuova puntata del talk show Domenica in, in onda nei palinsesti della TV di Stato il 7 aprile 2024. Così come lo stesso fenomeno di Amici 21 rende noto in un intervento condiviso con i fan via Instagram stories, imponendosi come uno dei thread di discussione virali online: “Andró a trovare la mia zia preferita …zia Mara a Domenica in– fa sapere tra le dichiarazioni rivelatrici un inaspettato LDA, mentre si lascia immortalare in un videomessaggio che preannuncia l’ospitata di coppia con Matteo Paolillo di Mare fuori-, quindi ci vediamo domani… non vedo l’ora”.

S’infiamma l’attesa per il ritorno nel piccolo schermo di LDA: lo spoiler di Matteo Paolillo é virale!

Nel frattempo, intanto, a infiammare l’attesa generale per la partecipazione a Domenica in del duo di Nun é cos’ é anche il video virale su Tik tok, che sulle note del nuovo singolo vede l’attore dare appuntamento alla messa in onda della preannunciata ospitata di coppia con una caption sibillina: “Luca voleva fare un video, ma Nun é cos’. Ci vediamo domani a Domenica in”.

Nei giorni che precedono l’ospitata del ritorno in TV, inoltre, LDA si conferma al recordman nella storia di Amici, per il conseguimento della certificazione di disco d’oro e disco di platino raggiunta nei tempi più veloci.











