LDA, in arrivo un nuovo album?/ Dopo Amici 21, spuntano dei versi “sospetti”

Amici 21, LDA torna a riattivarsi su Instagram tra un impegno e l’altro

Avanza incontrastato il successo di Luca D’Alessio in arte LDA, dopo che il cantautore 19enne di Napoli ha abbattuto il peso dei pregiudizi sul suo conto nel percorso di studio nel canto intrapreso al talent di Maria De Filippi. Tanto, che il giovane ed ex Amici 21 sarebbe già a lavoro sulla nuova musica.

LDA voleva liberarsi delle etichette di raccomandato e “figlio di”, che gli affibbiavano i detrattori, una missione che è riuscito a portare a segno, conseguendo con il suo talento di cantautore pop, al talent, il record per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti in tempi biblici nella storia di Amici e il record del più alto volume di ascolti su Spotify Italia, entrambi raggiunti con un singolo: Quello che fa male. E ora, non a caso per lui si apre una serie di eventi, tra cui oltre le fortunate date dell’instore tour volto alla promozione del primo album eponimo, anche Battiti live, l’evento per il trentennale della carriera del padre Gigi D’Alessio, il Gigi uno come te: 30 anni insieme, e il Pizza Village di Napoli.

Nel frattempo, sulla scia delle richieste web dei fan, che a gran voce si chiedono come mai il singolo estivo che strizza l’occhio ai tormentoni della bella stagione, Bandana, non abbia ancora un video ufficiale, LDA riserva una sorpresa agli internauti tra le Instagram stories. Ovvero rilascia dei versi in prosa, che alluderebbero a un nuovo materiale che il 19enne avrebbe pensato per il suo preannunciato secondo album in cantiere.

Spuntano i versi in prosa di LDA: sorpresa in arrivo?

“E se non piove è perché gli angeli vogliono guardarti meglio – si legge tra i versi esclusivi e a prima firma LDA, postati tra le storie del cantante su Instagram -, tu che sei il cielo e l’inferno l’estate e l’inverno, cambi lacrime in qualcosa che abbia senso, tutto questo sei tu. Sei l’abbraccio tra la bellezza e anche il dolore. L’alternanza tra il silenzio ed il rumore”.

E una domanda sorge ora spontanea, dopo che l’allievo dei record di Amici 21 ha recentemente annunciato il rilascio di un secondo album previsto in tempi record, dopo l’album di debutto, LDA.

Che quelli riportati su Instagram siano i versi di una nuova canzone, per il secondo album di studio del “Justin Bieber italiano”? Chissà, quindi, cosa riserveranno le parole sibilline del figlio d’arte.











