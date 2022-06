LDA in concerto a Napoli: l’ex fidanzata Emanuela piange/ Video diventa virale: lei…

LDA, successo incredibile dopo Amici 21

LDA non è riuscito a vincere Amici 21, ma non è stato neanche un finalista. Eliminato dalla giuria, il figlio di Gigi D’Alessio, dopo l’eserienza nella scuola più famosa d’Italia, sta scalando le classifiche e sta portando a casa risultati incredibili. Dopo aver girato l’Italia con l’instore tour, Luca D’Alessio ha annunciato il tour che partirà ufficialmente tra qualche settimana. Nel frattempo, però, LDA sta già incontrando i suoi fan in alcuni appuntamenti live. Luca, infatti, è stato ospite di papà Gigi durante i concerto in Piazza Plebiscito organizzato per celebrare i trent’anni di carriera di D’Alessio.

Inoltre, un paio di giorni fa, Luca si è esibito nuovamente a Napoli davanti ad una folla gigantesca. Tra il pubblico c’era anche l’ex fidanzata Emanuela che guarda il concerto in lacrime. Il video è naturalmente diventato virale e a chiarire il motivo della commozione è stata la stessa ragazza.

LDA: l’ex fidanzata Emanuela rompe il silenzio

Il video in cui Emanuela, l’ex fidanzata di LDA piange al suo concerto, ha rapidamente fatto il giro del web. Qualcuno ha pensato che il motivo delle lacrime fosse proprio Luca D’Alessio, ma a svelare la verità è stata la stessa Emanuela che ha deciso di chiarire il motivo della sua commozione.

“Ma non piangevo per lui. Piangevo perché mi ha emozionato vedere tutta quella gente lì per lui”, ha fatto sapere la ragazza che, dopo aver visto da vicino Luca dedicarsi alla musica, è felice di vederlo realizzare i suoi sogni e cantare davanti a tantissime persone.

