LDA in crisi con Miriam Galluccio?/ La verità é a Sharm El Sheikh

LDA si concede una “fuga” dall’Italia: il viaggio a Sharm El Sheikh é senza Miriam Galluccio?

Il talento di Napoli più rappresentativo della Generazione zeta, nel Pop made in Italy, LDA, torna sulla cresta dell’onda del successo raggiunto ad Amici 21, complice Miriam Galluccio. Nel mezzo della promozione che segue il debutto al Festival della Canzone, all’edizione di Sanremo 2023, per il nuovo singolo estivo Granita, LDA condivide con i fan, via social, una serie di post, dove però insieme a lui non figura l’ultima fiamma, Miriam Galluccio.

I nuovi stati raccolgono la testimonianza online di un viaggio all’estero intrapreso dal giovane dopo i celebrativi del 20esimo compleanno dello scorso marzo 2023. Il cantautore 20enne, reduce dall’esordio al Festival della Canzone e il riconoscimento di merito al titolo del più giovane tra i concorrenti ammessi alla gara Big di Sanremo 2023, si concede una fuga dalla popolarità e l’annessa attenzione di occhio pubblico e mediatica in Italia, raggiungendo la bellezza paesaggistica di una località balneare egiziana, situata tra il deserto della penisola del Sinai e il Mar Rosso. La meta di LDA, rinomata per le spiagge sabbiose, le acque trasparenti e le barriere coralline, é Sharm El Sheikh, in Egitto!

Così come trapela dagli ultimi post pubblicati via social, del cantautore e figlio d’arte di Gigi D’Alessio. E, in particolare, uno dei video fruibili sull’account TikTok di LDA, immortala proprio lui, il “Justin Bieber italiano”, alle prese con la promozione del papabile tormentone dell’estate 2023: “Granita nel deserto?”, é la caption nel Tiktok virale del momento, con oltre 26mila like, nella gran moltitudine di interazioni social. Un content dove l’ospite atteso all’evento Rai “Gigi uno come te: ancora insieme”, LDA, appare in solitaria, mentre da giorni circola online il gossip che vedrebbe la popstar vivere una crisi d’amore con l’ultima ufficializzata fidanzata, Miriam Galluccio. Il cantautore e figlio d’arte e l’aspirante designer nonché influencer e promoter di viaggi, stando al sospetto che incombe sul loro conto sui social, sarebbero protagonisti di una rottura dal momento che non si lasciano immortalare, da tempo, in atteggiamenti e attenzioni intimi tra loro, online. Tuttavia, le immagini che ora trapelano nel web, del viaggio a Sharm El Sheikh, potrebbero rappresentare la risposta a chi si interroga sullo status dei rapporti intercorrenti tra LDA e Miriam Galluccio.

LDA e Miriam Galluccio vicini e lontani: l’indizio che insinua il dubbio sulla rottura

Seppur non lasciandosi immortalare in coppia nei nuovi post, via social, i due sono entrambi partiti per Sharm El Sheikh. A testimoniarlo sono le nuove stories che, nei giorni a cavallo tra la fine di maggio ed inizio giugno, Miriam condivide con i fan su Instagram. Tre scatti che la immortalano mentre si trova nel mezzo del deserto, e lei sfoggia una mise fashionista dallo stile rappresentativo dei costumi made in Egitto. E non é tutto. Perché, al contempo, anche l’ex Amici 20, Aka7even, ufficialmente fidanzato con la sorella gemella di Miriam, Francesca Galluccio, rompe il silenzio social aggiungendosi al team dei presunti viaggiatori della misteriosa “fuga in Egitto”: “Tu sei la mia droga, io il tuo rock ‘n roll”, scrive il cantautore pop Aka7even a Francesca, taggando come Miriam e l’amata sorella gemella nei post dedicati al viaggio a Sharm El Sheikh, la medesima agenzia di viaggi campana con cui collaborano le gemelle, @viaggiareacoloriGiugliano.

Tutti post che potrebbero rivelarsi di fatto la testimonianza che LDA abbia condiviso l’ultimo viaggio all’estero con Miriam Galluccio, la sorella gemella di lei, Francesca, e il collega cantautore e concittadino di Napoli, Aka7even. E la risposta al gossip sulla rottura tra LDA e Miriam, intanto, resta lasciata in sospeso da parte dei diretti interessati. Certo é che LDA così come Miriam Galluccio non si lasciano ritrarre da tempo, o almeno dai celebrativi del 20esimo compleanno del cantautore, come coppia. Che sia questo l’inizio di una preannunciata rottura, in amore?













