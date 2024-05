LDA in gara a Sanremo 2025? “Voglio tornare e vincerlo”/ L’ex di Amici si sbilancia: “Ho le potenzialità”

LDA a Sanremo 2025? Il sogno del figlio di Gigi D’Alessio

Si avvicina il giorno del suo ritorno ai concerti dal vivo in occasione del “Gigi uno come te” con Gigi D’Alessio live a Napoli e intanto LDA sogna anche di poter prendere parte di nuovo al Festival della canzone, in vista di Sanremo 2025. Raccontandosi in un’intervista a SuperguidaTV, il figlio terzogenito di Gigi D’Alessio non nasconde il sogno di poter prendere presto nuovamente parte al festival della canzone italiana, candidandosi così, di fatto, per l’ingaggio degli artisti Big competitor a Sanremo 2025.

S’infiamma, dunque, la competizione già accesa tra i talenti cantanti uscenti di Amici di Maria De Filippi, dal momento che, oltre all’ex Amici 21, anche i finalisti dell’ultima edizione del talent di Amici 2024 sono parte integrante del toto-nomi dei papabili Big sanremesi. E il riferimento é a Holden, Sarah Toscano, Mida e Petit.

LDA: “Sanremo? Se torno questa volta voglio vincerlo, ho le potenzialità!”

Sentendosi evidentemente ispirato dal successo inarrestabile che vede protagonista la collega Angelina Mango, anche per effetto della vittoria conseguita a Sanremo 2024 e la conseguente partecipazione all’Eurovision Song Contest 2024, ora LDA si prefigge il nuovo obiettivo festivaliero al di là dei progetti estivi. Questo, sospinto soprattutto dall’esordio fatto a Sanremo 2023 con il singolo ballad Se poi domani, che gli é valso la certificazione di disco d’oro Fimi/Gfk.

“Sanremo a questo giro voglio vincerlo – ha ammesso l’ex Amici 21, prossimo alla collaborazione live in duetto con Gigi D’Alessio al Gigi uno come te, nel corso dell’intervista -. Penso di avere le potenzialità per riuscirci. Poi ovviamente tutto quello che comporta la vittoria del festival, come ad esempio l’Eurovision“. LDA ha poi aggiunto: “Mi piacerebbe fare un super tour […] Come pezzo da portare? Ben non saprei se portare una ballad o un uptempo. Sono curioso di vedere Carlo Conti come gestirà Sanremo 2025“, ha concluso.

