LDA in sfida ad Amici 2021/ Luca D’Alessio, maglia a rischio per un provvedimento

LDA, all’anagrafe Luca D’Alessio, è sicuramente l’allievo che sta incuriosendo di più il pubblico di Amici 2021. Il figlio di Gigi D’Alessio è entrato nella scuola più famosa d’Italia con l’inedito Quello che fa male conquistando immediatamente la fiducia di Rudy Zerbi. L’insegnante, però, nel corso delle settimane, non ha nascosto la propria delusione per l’atteggiamento del giovane cantautore che non ha, inizialmente, gradito il proprio brano dopo il lavoro fatto con il produttore, salvo poi cambiare idea.

Con la maglia sospesa, LDA ha dovuto dimostrare a Zerbi il proprio valore e di meritare il posto nella scuola. Tuttavia, la tranquillità, per Luca, è durata poco. Il figlio di Gigi D’Alessio, infatti, rischia nuovamente di dover lasciare la scuola. Stavolta, però, non per la maglia sospesa da Zerbi, ma per una sfida.

LDA in sfida nel pomeridiano di Amici 2021

Dopo la decisione della produzione di Amici 2021 di mandare in sfida quattro allievi come provvedimento disciplinare nei confronti della classe, rea di non tenere in ordine la casetta in cui vive, in sfida, in seguito ad una votazione anonima di tutti gli allievi, è finito proprio LDA. Il figlio di Gigi D’Alessio, nell’appuntamento con il pomeridiano di Amici 2021 in onda oggi, lunedì 11 ottobre, è chiamato a difendere la propria maglia.

A giudicare la sfida di LDA, come prevede il regolamento di Amici quando le sfide sono il risultato di un provvedimento disciplinare, sarà la commissione degli insegnanti. Luca D’Alessio, dunque, riuscirà a difendere la propria maglia conquistando anche la fiducia di Anna Pettinelli che continua ad avere dubbi sul suo talento?

